Бійці бригади спецпризначення ім. Івана Богуна започаткували на Волині триденні навчання для цивільних





Навчають цивільних людей інструктори, як мають бойовий досвід, розповів Тарас Балабанський.



З його слів, у перший день навчання пересуватися зі зброєю вчилися 32 людини, які долучилися до вишколу.



Впродовж трьох днів військові навчатимуть цивільних — основ базової загальновійськової підготовки, поводженню зі зброєю, вивчатимуть зразки зброї, тактичної медицини, азів топографії та зв'язку.



Зі слів Тараса Балабанського, окрема бригади спецпризначення ім. Івана Богуна була створена у перші дні повномасштабної війни, два роки воювали на різних ділянках фронту, нині дислокуються на Волині.



Вишкіл для цивільних розрахований на три дні, розповідає інструктор Андрій.



"Я сам родом із Волинської області, з міста Ківерці. Був я у бойовому підрозділі, багато пройшли, побачили: Херсонщину, Харківщину, під Бахмутом були", — каже боєць.



Серед часників вишколу — багато жінок, каже начальниця цивільно-військового співробітництва бригади Маргарита. Однією із них є Вікторія Кравець. Жінка розповіла, що планує йти служити, тому вирішила взяти участь у навчанні, щоб ліпше розуміти, що її може очікувати.



19-ти річна Аліса Корнієнко теж учасниця вишколу. Жінка каже, що її найбільш цікавить тактична медицина, але прийшла навчатись всього.



"Я часто відвідую такого роду заходи, де це можливо, адже важливо вчитися такого роду", — каже жінка.



Тарас Балабанський каже, що такі вишколи для цивільних будуть проводити з певною періодичністю, бо ліпше один раз побачити все на власні очі, ніж сто разів почути.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна започаткували на Волині серію триденних навчань для цивільних.Навчають цивільних людей інструктори, як мають бойовий досвід, розповів Суспільному начальник відділення бойової підготовки першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана БогунаЗ його слів, у перший день навчання пересуватися зі зброєю вчилися 32 людини, які долучилися до вишколу.Впродовж трьох днів військові навчатимуть цивільних — основ базової загальновійськової підготовки, поводженню зі зброєю, вивчатимуть зразки зброї, тактичної медицини, азів топографії та зв'язку.Зі слів Тараса Балабанського, окрема бригади спецпризначення ім. Івана Богуна була створена у перші дні повномасштабної війни, два роки воювали на різних ділянках фронту, нині дислокуються на Волині.Вишкіл для цивільних розрахований на три дні, розповідає інструктор"Я сам родом із Волинської області, з міста Ківерці. Був я у бойовому підрозділі, багато пройшли, побачили: Херсонщину, Харківщину, під Бахмутом були", — каже боєць.Серед часників вишколу — багато жінок, каже начальниця цивільно-військового співробітництва бригади Маргарита. Однією із них є Вікторія Кравець. Жінка розповіла, що планує йти служити, тому вирішила взяти участь у навчанні, щоб ліпше розуміти, що її може очікувати.19-ти річнатеж учасниця вишколу. Жінка каже, що її найбільш цікавить тактична медицина, але прийшла навчатись всього."Я часто відвідую такого роду заходи, де це можливо, адже важливо вчитися такого роду", — каже жінка.Тарас Балабанський каже, що такі вишколи для цивільних будуть проводити з певною періодичністю, бо ліпше один раз побачити все на власні очі, ніж сто разів почути.

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