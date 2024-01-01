Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла на Волині 15 липня: подробиці

Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла на Волині 15 липня: подробиці
Графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 15 липня, планують застосовувати протягом усієї доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень", – сказано в повідомленні.

Подивитися актуальний графік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго".

14 липня обленерго застосовують три черги відключень електроенергії – з 14:00 і до кінця доби.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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