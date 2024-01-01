Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла на Волині 15 липня: подробиці





Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".



"З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень", – сказано в повідомленні.



Подивитися актуальний графік відключення світла для вашої черги можна на сайті



14 липня обленерго застосовують три черги відключень електроенергії – з 14:00 і до кінця доби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 15 липня, планують застосовувати протягом усієї доби.Про це йдеться в повідомленні "Укренерго"."З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень", – сказано в повідомленні.Подивитися актуальний графік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго" 14 липня обленерго застосовують три черги відключень електроенергії – з 14:00 і до кінця доби.

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