Стало відомо, як діятимуть графіки відключень світла на Волині 15 липня: подробиці
Сьогодні, 21:14
Графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 15 липня, планують застосовувати протягом усієї доби.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень", – сказано в повідомленні.
Подивитися актуальний графік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго".
14 липня обленерго застосовують три черги відключень електроенергії – з 14:00 і до кінця доби.
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Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень", – сказано в повідомленні.
Подивитися актуальний графік відключення світла для вашої черги можна на сайті "Волиньобленерго".
14 липня обленерго застосовують три черги відключень електроенергії – з 14:00 і до кінця доби.
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