Погода у Луцьку на завтра, 15 липня

У понеділок, 15 липня, Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень і ввечері буде йти дощ із грозою.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 21° до 31°.до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили: якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки – осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.