Погода у Луцьку на завтра, 15 липня

Погода у Луцьку на завтра, 15 липня
У понеділок, 15 липня, Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень і ввечері буде йти дощ із грозою.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 21° до 31°.

Народний прогноз погоди: до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили: якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки – осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.

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Теги: Погода, Луцьк
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