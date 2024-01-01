Погода у Луцьку на завтра, 15 липня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 15 липня, Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень і ввечері буде йти дощ із грозою.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 21° до 31°.
Народний прогноз погоди: до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили: якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки – осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 21° до 31°.
Народний прогноз погоди: до цього часу поспіває рання вишня. Наші пращури помітили: якщо до 15 липня на деревах "проглянуть" перші жовті листочки – осінь настане рано і зима буде ранньою. У період з 15 до 20 липня у річках і водоймах починає цвісти вода.
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