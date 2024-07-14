Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці, – ISW





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Аналітики зазначають, що росія та Іран продовжують демонструвати свою прихильність до поглиблення двосторонніх відносин і багатосторонньої співпраці.



Новообраний президент Ірану Масуд Пезешкіан опублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китайську Народну Республіку і росію за підтримку Ірану в "складні часи".



Пезешкіан заявив, що росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву з Росією.



Він також додав, що Іран "прагне миру" між росією і Україною і готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру.



У той же час посол росії в Ірані Олексій Дєдов заявив, що росія буде продовжувати той самий стратегічний курс з Іраном під керівництвом Пезешкіана, який росія проводила за часів покійного президента Ірану Ібрагіма Раїсі.



Дєдов заявив, що росія готова розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану, хоча правитель росії володимир путін нещодавно відкинув можливість будь-яких посередницьких зусиль третьої сторони між росією та Україною.



Крім того, він додав, що росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не надав конкретних термінів для цієї угоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що Іран і росія продовжують демонструвати бажання поглиблювати двосторонні відносини і багатосторонню співпрацю.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.Аналітики зазначають, що росія та Іран продовжують демонструвати свою прихильність до поглиблення двосторонніх відносин і багатосторонньої співпраці.Новообраний президент Ірануопублікував статтю в Tehran Times, в якій похвалив Китайську Народну Республіку і росію за підтримку Ірану в "складні часи".Пезешкіан заявив, що росія є "цінним стратегічним союзником і сусідом" Ірану, і що його уряд залишатиметься відданим розширенню і наданню пріоритетів двосторонньому і багатосторонньому співробітництву з Росією.Він також додав, що Іран "прагне миру" між росією і Україною і готовий підтримувати ініціативи, спрямовані на досягнення миру.У той же час посол росії в Іранізаявив, що росія буде продовжувати той самий стратегічний курс з Іраном під керівництвом Пезешкіана, який росія проводила за часів покійного президента ІрануДєдов заявив, що росія готова розглянути пропозиції мирного посередництва з боку Ірану, хоча правитель росіїнещодавно відкинув можливість будь-яких посередницьких зусиль третьої сторони між росією та Україною.Крім того, він додав, що росія та Іран підпишуть угоду про всеосяжне стратегічне партнерство в "осяжному майбутньому", але не надав конкретних термінів для цієї угоди.

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