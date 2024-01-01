На березі Світязя віддають в оренду комунальну земельну ділянку площею 2,4 га





Земельний аукціон оголосила Шацька селищна рада, пишуть



Як лот виставлено право оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування площею 2,4976 га, що розташована за адресою: Волинська область, село Світязь, урочище Тополина.



Кадастровий номер земельної ділянки– 0725785601:01:001:0431.



Наявна санітарно-захисна смуга навколо інженерних комунікацій сягає 0,0319 гектара.



Термін оренди – 49 років.



Стартова ціна – 587 928 гривень.



Як вказано в супровідній документації, рішення про проведення торгів було прийнято 24 квітня 2024 року на сесії Шацької селищної ради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Світязь на береговій лінії віддають в оренду комунальну земельну ділянку площею 2,4976 гектара. Призначення землі – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.Земельний аукціон оголосила Шацька селищна рада, пишуть Волинські новини Як лот виставлено право оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування площею 2,4976 га, що розташована за адресою: Волинська область, село Світязь, урочище Тополина.Кадастровий номер земельної ділянки– 0725785601:01:001:0431.Наявна санітарно-захисна смуга навколо інженерних комунікацій сягає 0,0319 гектара.Термін оренди – 49 років.Стартова ціна – 587 928 гривень.Як вказано в супровідній документації, рішення про проведення торгів було прийнято 24 квітня 2024 року на сесії Шацької селищної ради.

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