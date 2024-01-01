Захисники за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів

Захисники за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 559 090 військових.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,

- танків ‒ 8206 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,

- артилерійських систем – 15262 (+46) од,

- РСЗВ – 1119 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,

- літаків – 361 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),

- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,

- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10)

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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