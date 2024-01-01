Захисники за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів





Про це інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,



- танків ‒ 8206 (+7) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,



- артилерійських систем – 15262 (+46) од,



- РСЗВ – 1119 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,



- літаків – 361 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),



- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,



- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 559 090 військових.Про це інформує Генштаб.- особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,- танків ‒ 8206 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,- артилерійських систем – 15262 (+46) од,- РСЗВ – 1119 (+0) од,- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,- літаків – 361 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10)Дані уточнюються.

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