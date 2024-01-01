Захисники за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів
Сьогодні, 14:15
З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 559 090 військових.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,
- танків ‒ 8206 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,
- артилерійських систем – 15262 (+46) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 559 090 (+1320) осіб,
- танків ‒ 8206 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15811 (+32) од,
- артилерійських систем – 15262 (+46) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 890 (+1) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 2566 (+10)
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Захисники за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів
Сьогодні, 14:15
Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині
Сьогодні, 13:09
Зробив пропозицію коханій, але одружитися не встиг: історія загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 13:05
Україна не отримує достатньо допомоги, щоб повністю відвоювати свою територію у рф, – президент Чехії
Сьогодні, 12:18