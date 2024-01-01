«Відчуття, що нога є, і вона тремтить»: поранений боєць реабілітується у Луцьку

Євгенові Мілейку — 37 років. Військовослужбовець родом з Черкас. Після поранення, яке отримав у квітні цього року під Білогорівкою на Луганщині, йому ампутували ногу. Нині чоловік очікує на протезування в одному з медзакладів на Волині.



Про обставини травмування, життя до повномасштабного вторгнення та підтримку, яку отримав після поранення чоловік розповів



У мирному житті Євген Мілейко працював інженером-механіком — ремонтував технологічне обладнання. Обслуговував такі великі заводи, як "Азов", нафтопереробний завод, де потрібно було лагодити устаткування, розповідає чоловік.



"Спочатку через те, що у мене є вища освіта, мені у військкоматі запропонували за спеціальністю служити. Згодився, на навчання поїхав до Житомира. Там був місяць, в кінці командування сказало, що необхідно в другу часину їхати, там нестача людей", — говорить боєць.



Так Євген потрапив в десантно-штурмові війська. Разом з побратимами утримував позиції під Білогорівкою на Луганщині. 22 квітня цього року отримав поранення.



"Спочатку я отримав легкі поранення від дрона, скиду гранати. Командир сказав, що необхідно вийти з "нуля" і видалити осколки, а потім повернутися назад на поле бою. Я згодився, але був побратим, який був більш поранений і мені було необхідно протягнути його 400 метрів", — пригадує боєць.



Під час цього переміщення Євген наступив на протипіхотну міну. Йому відірвало ступню. Як він розповідає, довелось півтора дня знаходитись на позиції та чекати евакуації. Медичну допомогу отримав з затримкою. Як наслідок, каже Євген, ампутація ступні та повторні ампутації: гомілки та колінного суглоба.



"Відчуття, що нога є і вона тремтить. Після поранення, я в першу чергу розповів батькові, батько дуже засмутився, довго не міг прийти до тями, і я за нього став переживати більше, ніж він за мене. А дівчина одразу підтримала", — каже військовослужбовець.

У Луцьку, говорить Євген, вчиться жити без ноги: бере участь в дружніх акціях, які організовує його побратим Євген Сивопляс.



Чоловіки на вулицях міста закликають людей не соромитись спілкуватися із травмованими бійцями та воїнами з ампутацією. Каже, що відчуває від людей теж неабияку підтримку.



"Реакцію людей я не міг передбачити. Але кожен четвертий підходив і питав чи можна обняти. Це дуже додає сил", — говорить Євген.

Попереду в Євгена реабілітація та протезування. Каже, що спілкувався з роботодавцем своїм, він погодився повернути його на якусь легшу роботу. Планує й надалі займатися спортом, щоправда, не футболом, яким захоплювався до поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! — 37 років. Військовослужбовець родом з Черкас. Після поранення, яке отримав у квітні цього року під Білогорівкою на Луганщині, йому ампутували ногу. Нині чоловік очікує на протезування в одному з медзакладів на Волині.Про обставини травмування, життя до повномасштабного вторгнення та підтримку, яку отримав після поранення чоловік розповів Суспільному У мирному житті Євген Мілейко працював інженером-механіком — ремонтував технологічне обладнання. Обслуговував такі великі заводи, як "Азов", нафтопереробний завод, де потрібно було лагодити устаткування, розповідає чоловік."Спочатку через те, що у мене є вища освіта, мені у військкоматі запропонували за спеціальністю служити. Згодився, на навчання поїхав до Житомира. Там був місяць, в кінці командування сказало, що необхідно в другу часину їхати, там нестача людей", — говорить боєць.Так Євген потрапив в десантно-штурмові війська. Разом з побратимами утримував позиції під Білогорівкою на Луганщині. 22 квітня цього року отримав поранення."Спочатку я отримав легкі поранення від дрона, скиду гранати. Командир сказав, що необхідно вийти з "нуля" і видалити осколки, а потім повернутися назад на поле бою. Я згодився, але був побратим, який був більш поранений і мені було необхідно протягнути його 400 метрів", — пригадує боєць.Під час цього переміщення Євген наступив на протипіхотну міну. Йому відірвало ступню. Як він розповідає, довелось півтора дня знаходитись на позиції та чекати евакуації. Медичну допомогу отримав з затримкою. Як наслідок, каже Євген, ампутація ступні та повторні ампутації: гомілки та колінного суглоба."Відчуття, що нога є і вона тремтить. Після поранення, я в першу чергу розповів батькові, батько дуже засмутився, довго не міг прийти до тями, і я за нього став переживати більше, ніж він за мене. А дівчина одразу підтримала", — каже військовослужбовець.У Луцьку, говорить Євген, вчиться жити без ноги: бере участь в дружніх акціях, які організовує його побратим Євген Сивопляс.Чоловіки на вулицях міста закликають людей не соромитись спілкуватися із травмованими бійцями та воїнами з ампутацією. Каже, що відчуває від людей теж неабияку підтримку."Реакцію людей я не міг передбачити. Але кожен четвертий підходив і питав чи можна обняти. Це дуже додає сил", — говорить Євген.Попереду в Євгена реабілітація та протезування. Каже, що спілкувався з роботодавцем своїм, він погодився повернути його на якусь легшу роботу. Планує й надалі займатися спортом, щоправда, не футболом, яким захоплювався до поранення.

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