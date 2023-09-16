Зеленський анонсував зустріч із керівниками областей

Володимир Зеленський анонсував зустріч з очільниками обласних адміністрацій.



По це він сказав у зверненні 14 липня, пише



«Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей. Нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це й укриття, це й оборонні індустрії тощо», — сказав Зеленський.



За його словами, Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський їздив до США з нагоди ювілейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. Під час візиту до Сполучених Штатів президент провів зустрічі з американськими губернаторами, делегацією Конгресу США та навіть керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, парафіянами якої є більшість населення штату Юта (із цим штатом Київська ОВА підписала меморандум про співпрацю).



Так, під час зустрічі з губернаторами обговорили співпрацю на рівні оборонних компаній та відбудову українських шкіл і лікарень. Зеленський розповів про потреби в бомбосховищах для навчальних закладів, а також у ППО та генерації електрики й закликав губернаторів американських штатів до розвитку регіональної співпраці з українськими областями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентанонсував зустріч з очільниками обласних адміністрацій.По це він сказав у зверненні 14 липня, пише Громадське «Після зустрічей із губернаторами штатів Америки я проведу зустріч із нашими керівниками областей. Нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це й укриття, це й оборонні індустрії тощо», — сказав Зеленський.За його словами, Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях.Нагадаємо, президент Володимир Зеленський їздив до США з нагоди ювілейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні. Під час візиту до Сполучених Штатів президент провів зустрічі з американськими губернаторами, делегацією Конгресу США та навіть керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, парафіянами якої є більшість населення штату Юта (із цим штатом Київська ОВА підписала меморандум про співпрацю).Так, під час зустрічі з губернаторами обговорили співпрацю на рівні оборонних компаній та відбудову українських шкіл і лікарень. Зеленський розповів про потреби в бомбосховищах для навчальних закладів, а також у ППО та генерації електрики й закликав губернаторів американських штатів до розвитку регіональної співпраці з українськими областями.

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