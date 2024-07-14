Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині

Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині
На Тернопільщині вранці 14 липня автобус з 40 паломниками потрапив у ДТП.

Про це пише Українська правда з посиланням на поліцію Тернопільщини.

Повідомлення про ДТП надійшло близько 8 години.

Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.

Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Тернопільщина, паломники, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів
Сьогодні, 14:15
Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині
Сьогодні, 13:09
Зробив пропозицію коханій, але одружитися не встиг: історія загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 13:05
Україна не отримує достатньо допомоги, щоб повністю відвоювати свою територію у рф, – президент Чехії
Сьогодні, 12:18
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 14 липня
Сьогодні, 11:06
Схожі новини
У Луцьку судили водія легковика, який у нетверезому стані збив пенсіонерку і втік з місця ДТП У Луцьку судили водія легковика, який у нетверезому стані збив пенсіонерку і втік з місця ДТП
12 липень, 13:44
На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст На Волині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст
12 липень, 11:51
В аварії загинув відомий дитячий тренер з боксу із Луцька Руслан Павлюк В аварії загинув відомий дитячий тренер з боксу із Луцька Руслан Павлюк
11 липень, 19:35
На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув На Волині зіткнулися бус та вантажівка: водій легковика загинув
11 липень, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники за добу ліквідували ще 1320 російських окупантів
Сьогодні, 14:15
 0
Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині
Сьогодні, 13:09
 0
Зробив пропозицію коханій, але одружитися не встиг: історія загиблого Героя з Волині
Сьогодні, 13:05
 0
Україна не отримує достатньо допомоги, щоб повністю відвоювати свою територію у рф, – президент Чехії
Сьогодні, 12:18
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках фронту станом на ранок 14 липня
Сьогодні, 11:06
 0
Медіа
відео
1/8