Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині
Сьогодні, 13:09
На Тернопільщині вранці 14 липня автобус з 40 паломниками потрапив у ДТП.
Про це пише Українська правда з посиланням на поліцію Тернопільщини.
Повідомлення про ДТП надійшло близько 8 години.
Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.
За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.
Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.
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Про це пише Українська правда з посиланням на поліцію Тернопільщини.
Повідомлення про ДТП надійшло близько 8 години.
Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.
За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.
Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.
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