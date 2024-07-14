Автобус з 40 паломниками перекинувся на Тернопільщині





Про це пише



Повідомлення про ДТП надійшло близько 8 години.



Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.



За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.



У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.



Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Тернопільщині вранці 14 липня автобус з 40 паломниками потрапив у ДТП.Про це пише Українська правда з посиланням на поліцію Тернопільщини.Повідомлення про ДТП надійшло близько 8 години.Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Золотниківської громади Тернопільського району.За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.У автобусі перебувала 41 особа, які їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю.Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється.

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