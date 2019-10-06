Померла відома американська акторка Шеннен Догерті

Померла відома американська акторка Шеннен Догерті
Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка протягом дев'яти років боролася з онкологією, померла.

Сумну новину виданню People підтвердила давня приятелька артистки, публіцистка Леслі Словн. Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" померла у суботу, 13 липня. Шеннен Догерті не стало у віці 53 років, пеередає ТСН.

"З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з ним", - повідомила подруга артистки.

Життя Шеннен Догерті забрала онкологія. Від 2015 року артистка боролася з раком. У березні 2015 року в акторки діагностували рак молочної залози. Догерті розпочала лікування, вже навесні 2017 року повідомила про ремісію.

Однак 2020 року рак повернувся. Артистка боролася з онкологією четвертої стадії. 2023 року Догерті повідомила, що рак дав метастази у мозок, а згодом поширився на кістки.


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Теги: смерть, актриса
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