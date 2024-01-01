Що робити в аномальну спеку, щоб охолодити організм та почуватися добре: поради лікаря





Сімейна лікарка Марія Вітковська



Як добре почуватися в аномальну спеку: лайфгаки від медикині



"Дуже багато людей забувають пити воду, а це дуже потрібно, бо в таку спеку вода з нашого організму активно випаровується. Можна додатково охолоджувати себе за допомогою різних водних процедур. У пригоді стануть басейни, ванна, душ", – розповіла Марія Вітковська.



Лікарка також порекомендувала уникнути перебування під прямими сонячними промененями, адже це підвищує ризики теплового й сонячного удару.



"Раджу додатково заморозити воду, і коли немає світла, використовувати її для охолодження. Наприклад, вентилятори, які працюють від Power Bank, можна ставити навпроти пляшок з водою, і так створити собі домашній кондиціонер", – додала Вітковська.



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Дітей у таку спеку бажано не виводити на вулицю, зазначає фахівчиня. За словами лікарки, краще перебувати з ними лише в тіні.



"Не забувайте давати їм пити воду, а навіть невеликий басейн може суттєво допомогти". – додала Вітковська.



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Через відключення світла і відсутність електрики протягом тривалого часу, продукти у холодильнику можуть зіпсуватися і призвести до отруєнь. За словами лікарки, почастішали звернення до лікарів пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, адже аномальна спека пришвидшує розширення судин.



"Через перепад атмосферного тиску та ще й артеріального фіксуємо запаморочення, головний біль, слабкість. Додатково стрес, адже українці стресують через війну, відключення світла – все це фактори, які підвищують температуру тіла", – наголосила сімейна лікарка.



Тож старайтеся уникати стресових ситуацій і не перенавантажуватися в ці спекотні дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час найспекотнішого за останні роки, яким є липень 2024-го, коли температура в Україні перевершила всі можливі рекорди й найближчим часом кардинально не зміниться, щоби почуватися добре і не наражати себе на небезпеку, передусім потрібно споживати достатньо рідини. Це перша й найважливіша порада для від лікарки для всіх, хто погано переносить спеку.Сімейна лікарка розповіла про це "24 Каналу"."Дуже багато людей забувають пити воду, а це дуже потрібно, бо в таку спеку вода з нашого організму активно випаровується. Можна додатково охолоджувати себе за допомогою різних водних процедур. У пригоді стануть басейни, ванна, душ", – розповіла Марія Вітковська.Лікарка також порекомендувала уникнути перебування під прямими сонячними промененями, адже це підвищує ризики теплового й сонячного удару."Раджу додатково заморозити воду, і коли немає світла, використовувати її для охолодження. Наприклад, вентилятори, які працюють від Power Bank, можна ставити навпроти пляшок з водою, і так створити собі домашній кондиціонер", – додала Вітковська.Дітей у таку спеку бажано не виводити на вулицю, зазначає фахівчиня. За словами лікарки, краще перебувати з ними лише в тіні."Не забувайте давати їм пити воду, а навіть невеликий басейн може суттєво допомогти". – додала Вітковська.Через відключення світла і відсутність електрики протягом тривалого часу, продукти у холодильнику можуть зіпсуватися і призвести до отруєнь. За словами лікарки, почастішали звернення до лікарів пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, адже аномальна спека пришвидшує розширення судин."Через перепад атмосферного тиску та ще й артеріального фіксуємо запаморочення, головний біль, слабкість. Додатково стрес, адже українці стресують через війну, відключення світла – все це фактори, які підвищують температуру тіла", – наголосила сімейна лікарка.Тож старайтеся уникати стресових ситуацій і не перенавантажуватися в ці спекотні дні.

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