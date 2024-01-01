Яка ситуація на фронті станом на ранок 22 серпня

Розпочалась дев’ятсот одинадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 99 авіаударів, зокрема, скинув 122 КАБа. Крім цього, здійснив 4498 обстрілів, з них 145 - із реактивних систем залпового вогню.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Нове, Олександро-Шультине, Часів Яр, Григорівка, Дружба, Озарянівка, Торецьк, Неліпівка, Олександропіль, Карлівка, Вугледар, Водяне Донецької області; П’ятихатки на Запоріжжі; Шляхове, Ольгівка, Бургунка та Шилова балка на Херсонщині.Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили два пункти управління, три артилерійські засоби, понтонну переправу, три засоби ППО та станцію РЕБ окупантів.На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.На Сіверському напрямку українські захисники відбили одну штурмову дію російських загарбників поблизу Спірного.На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтеченого. Ситуація контрольована.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.На Покровському напрямку наші захисники відбивали 53 штурмових і наступальних дії агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.Двічі окупаційні підрозділи намагались просунутись в напрямку Водяного на Времівському напрямку.На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив, проте, не перестає знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру нашої країни.Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 25 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, три засоби ППО, 96 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 59 автомобілів та 17 одиниць спецтехніки окупантів.