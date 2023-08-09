Як воїни-контрактники з Луцька можуть отримати матеріальну допомогу





Про це розповіла директорка Департаменту соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради Вікторія Майборода, - пише



З її слів, у рамках "Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024–2026 роки" в бюджеті громади на 2024 рік передбачили 2 мільйони гривень на одноразові виплати для контрактників.



Наразі розмір додаткової матеріальної підтримки для військовослужбовців, які уклали контракт, становить 15 тисяч гривень.



У розпорядженні міського голови від 4 січня 2024 року "Про встановлення розміру соціальних виплат незахищеним верствам населення Луцької міської територіальної громади" сказано, що допомогу можуть отримати військові, які уклали контракт про проходження служби у ЗСУ через Луцький об'єднаний ТЦК, Луцький районний ТЦК або уклали контракт безпосередньо у військових частинах і самостійно надали відповідні документи до міського чи районного ТЦК.



"При укладанні контракту на службу ТЦК та СП формують списки таких військовослужбовців та передають в департамент соціальної та ветеранської політики. Цю інформацію опрацьовують і передають на погодження", — сказала посадовиця.



Кількості контрактників із громади, яким цього року надали грошову підтримку, Вікторія Майборода не називає. З її слів, фінансова допомога для мобілізованих військових із Луцької громади бюджетом міста не передбачена.



Довідково: Одноразова матеріальна допомога — це безповоротні кошти, які можуть отримати жителі Луцької громади з міського бюджету за письмовою заявою. У разі погодження перерахунок коштів здійснює департамент соціальної політики міської ради.



Чим відрізняється мобілізація від контракту в ЗСУ

Долучитися до війська можна двома шляхами: через мобілізацію або ж через укладання контракту з певною військовою частиною.



Всі мобілізовані проходять обов'язковий курс базової загальновійськової підготовки. У навчальних центрах Сухопутних військ їх готують фахові інструктори з реальним бойовим досвідом.



Різницю між службою за контрактом та мобілізацією пояснювали раніше представники ТЦК.



Військова служба за мобілізацією є основним способом комплектування Збройних Сил України в період дії воєнного стану. Конкретних строків перебування у війську за мобілізацією не визначено — до закінчення воєнного стану, або оголошення демобілізації. Мобілізовані користуються всіма правами та пільгами, мають такі самі можливості, як і військові контрактної форми: забезпечення за всіма видами, підвищення у званні, кар'єрне зростання тощо. Перевагою мобілізованих військовослужбовців можна вважати більшу кількість підстав для звільнення з військової служби за сімейними обставинами, зокрема при народженні третьої дитини.



Контракт передбачає добровільне бажання приєднатися до Збройних Сил, на відміну від мобілізації, яка є обов’язковою. В умовах воєнного стану контракт можуть укласти чоловіки та жінки віком 18-45 років на строк від трьох років. Також жінки, які не перебувають на військовому обліку, можуть потрапити до ЗСУ лише на контрактній основі. Основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також спеціальність. Мобілізовані ж, по завершенню навчання, направляються до військової частини, яка потребує доукомплектування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці, які є жителями Луцька або сіл міської територіальної громади, мають право на отримання матеріальної допомоги. Кошти захисники та захисниці можуть отримати одноразово при укладанні контракту на військову службу.Про це розповіла директорка Департаменту соціальної та ветеранської політики Луцької міської ради, - пише Суспільне З її слів, у рамках "Комплексної програми соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на 2024–2026 роки" в бюджеті громади на 2024 рік передбачили 2 мільйони гривень на одноразові виплати для контрактників.Наразі розмір додаткової матеріальної підтримки для військовослужбовців, які уклали контракт, становить 15 тисяч гривень.У розпорядженні міського голови від 4 січня 2024 року "Про встановлення розміру соціальних виплат незахищеним верствам населення Луцької міської територіальної громади" сказано, що допомогу можуть отримати військові, які уклали контракт про проходження служби у ЗСУ через Луцький об'єднаний ТЦК, Луцький районний ТЦК або уклали контракт безпосередньо у військових частинах і самостійно надали відповідні документи до міського чи районного ТЦК."При укладанні контракту на службу ТЦК та СП формують списки таких військовослужбовців та передають в департамент соціальної та ветеранської політики. Цю інформацію опрацьовують і передають на погодження", — сказала посадовиця.Кількості контрактників із громади, яким цього року надали грошову підтримку, Вікторія Майборода не називає. З її слів, фінансова допомога для мобілізованих військових із Луцької громади бюджетом міста не передбачена.Одноразова матеріальна допомога — це безповоротні кошти, які можуть отримати жителі Луцької громади з міського бюджету за письмовою заявою. У разі погодження перерахунок коштів здійснює департамент соціальної політики міської ради.Долучитися до війська можна двома шляхами: через мобілізацію або ж через укладання контракту з певною військовою частиною.Всі мобілізовані проходять обов'язковий курс базової загальновійськової підготовки. У навчальних центрах Сухопутних військ їх готують фахові інструктори з реальним бойовим досвідом.Різницю між службою за контрактом та мобілізацією пояснювали раніше представники ТЦК.є основним способом комплектування Збройних Сил України в період дії воєнного стану. Конкретних строків перебування у війську за мобілізацією не визначено — до закінчення воєнного стану, або оголошення демобілізації. Мобілізовані користуються всіма правами та пільгами, мають такі самі можливості, як і військові контрактної форми: забезпечення за всіма видами, підвищення у званні, кар'єрне зростання тощо. Перевагою мобілізованих військовослужбовців можна вважати більшу кількість підстав для звільнення з військової служби за сімейними обставинами, зокрема при народженні третьої дитини.передбачає добровільне бажання приєднатися до Збройних Сил, на відміну від мобілізації, яка є обов’язковою. В умовах воєнного стану контракт можуть укласти чоловіки та жінки віком 18-45 років на строк від трьох років. Також жінки, які не перебувають на військовому обліку, можуть потрапити до ЗСУ лише на контрактній основі. Основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також спеціальність. Мобілізовані ж, по завершенню навчання, направляються до військової частини, яка потребує доукомплектування.

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