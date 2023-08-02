Скільки заяв подали абітурієнти до університетів Луцька

Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет увійшли до числа найпопулярніших закладів вищої освіти серед абітурієнтів у 2024 році.У приймальних комісіях закладів вищої освіти повідомили про кількість заяв, як і подали потенційні абітурієнти, - пише ВСН.Волинський національний університет імені Лесі Українки станом на 21 серпня прийняв 10600 заяв, з них допущено до конкурсу 9950 заяв від абітурієнтів. Кількість заяв від охочих отримати ступінь магістра невідома, адже до кінця дня 22 серпня ще триває прийом заяв.У Луцькому національному технічному університеті кількість заяв абітурієнтів, які були допущені до конкурсу, як повідомили у приймальній комісії вишу ВСН, на здобуття бакалавра -10243, магістра - 1970.Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Львівський національний університет ім. Франка та Національний університет «Львівська політехніка».