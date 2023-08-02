Скільки заяв подали абітурієнти до університетів Луцька
Сьогодні, 05:15
Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет увійшли до числа найпопулярніших закладів вищої освіти серед абітурієнтів у 2024 році.
У приймальних комісіях закладів вищої освіти повідомили про кількість заяв, як і подали потенційні абітурієнти, - пише ВСН.
Волинський національний університет імені Лесі Українки станом на 21 серпня прийняв 10600 заяв, з них допущено до конкурсу 9950 заяв від абітурієнтів. Кількість заяв від охочих отримати ступінь магістра невідома, адже до кінця дня 22 серпня ще триває прийом заяв.
У Луцькому національному технічному університеті кількість заяв абітурієнтів, які були допущені до конкурсу, як повідомили у приймальній комісії вишу ВСН, на здобуття бакалавра -10243, магістра - 1970.
Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Львівський національний університет ім. Франка та Національний університет «Львівська політехніка».
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У приймальних комісіях закладів вищої освіти повідомили про кількість заяв, як і подали потенційні абітурієнти, - пише ВСН.
Волинський національний університет імені Лесі Українки станом на 21 серпня прийняв 10600 заяв, з них допущено до конкурсу 9950 заяв від абітурієнтів. Кількість заяв від охочих отримати ступінь магістра невідома, адже до кінця дня 22 серпня ще триває прийом заяв.
У Луцькому національному технічному університеті кількість заяв абітурієнтів, які були допущені до конкурсу, як повідомили у приймальній комісії вишу ВСН, на здобуття бакалавра -10243, магістра - 1970.
Цьогорічними лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Львівський національний університет ім. Франка та Національний університет «Львівська політехніка».
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