Волиняни будуть інструкторами на міжнародних навчаннях пожежників у Польщі
Сьогодні, 02:17
Представники Головного управління ДСНС України у Волинській та Рівненській областях долучаться до міжнародних навчань пожежників, які відбудуться в Польщі.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
Представники Головного управління ДСНС у Волинській та Рівненській областях провели робочу зустріч з президентом добровільної пожежної служби Гміни Хойна членом Президіума повітового відділу Асоціації добровільних пожежних команд Республіки Польща в Грифіно, Славоміром Тжупеком.
Під час зустрічі обговорили участь та підготовку до міжнародних навчань для пожежних «Маневри Хойна 2024», що відбудуться з 13 по 15 вересня 2024 року.
Представники Головного управління ДСНС України у Волинській та Рівненській областях братимуть участь у цих навчаннях в якості інструкторів на спеціальній локації, присвяченій гасінню пожеж та розбору завалів у будівлях, які постраждали внаслідок ракетних ударів.
Ці навчання стануть чудовою можливістю для наших рятувальників відпрацювати навички реагування на різноманітні надзвичайні ситуації спільно з колегами з Польщі, Чехії, Німеччини, Нідерландів та Великобританії та обмінятися досвідом та кращими практиками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.
Представники Головного управління ДСНС у Волинській та Рівненській областях провели робочу зустріч з президентом добровільної пожежної служби Гміни Хойна членом Президіума повітового відділу Асоціації добровільних пожежних команд Республіки Польща в Грифіно, Славоміром Тжупеком.
Під час зустрічі обговорили участь та підготовку до міжнародних навчань для пожежних «Маневри Хойна 2024», що відбудуться з 13 по 15 вересня 2024 року.
Представники Головного управління ДСНС України у Волинській та Рівненській областях братимуть участь у цих навчаннях в якості інструкторів на спеціальній локації, присвяченій гасінню пожеж та розбору завалів у будівлях, які постраждали внаслідок ракетних ударів.
Ці навчання стануть чудовою можливістю для наших рятувальників відпрацювати навички реагування на різноманітні надзвичайні ситуації спільно з колегами з Польщі, Чехії, Німеччини, Нідерландів та Великобританії та обмінятися досвідом та кращими практиками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У 2024 році «Пакунки малюка» отримали 4554 сім'ї з Волині
Сьогодні, 03:11
Волиняни будуть інструкторами на міжнародних навчаннях пожежників у Польщі
Сьогодні, 02:17
У росії хочуть засудити українських полонених до 24 років
Сьогодні, 01:30
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинський журналіст добровольцем пішов до війська і став «азовцем»
21 серпень, 23:19