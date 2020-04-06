Волиняни будуть інструкторами на міжнародних навчаннях пожежників у Польщі

Представники Головного управління ДСНС України у Волинській та Рівненській областях долучаться до міжнародних навчань пожежників, які відбудуться в Польщі.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.Представники Головного управління ДСНС у Волинській та Рівненській областях провели робочу зустріч з президентом добровільної пожежної служби Гміни Хойна членом Президіума повітового відділу Асоціації добровільних пожежних команд Республіки Польща в Грифіно,Під час зустрічі обговорили участь та підготовку до міжнародних навчань для пожежних «Маневри Хойна 2024», що відбудуться з 13 по 15 вересня 2024 року.Представники Головного управління ДСНС України у Волинській та Рівненській областях братимуть участь у цих навчаннях в якості інструкторів на спеціальній локації, присвяченій гасінню пожеж та розбору завалів у будівлях, які постраждали внаслідок ракетних ударів.Ці навчання стануть чудовою можливістю для наших рятувальників відпрацювати навички реагування на різноманітні надзвичайні ситуації спільно з колегами з Польщі, Чехії, Німеччини, Нідерландів та Великобританії та обмінятися досвідом та кращими практиками.