Волиняни будуть інструкторами на міжнародних навчаннях пожежників у Польщі

Волиняни будуть інструкторами на міжнародних навчаннях пожежників у Польщі
Представники Головного управління ДСНС України у Волинській та Рівненській областях долучаться до міжнародних навчань пожежників, які відбудуться в Польщі.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області.

Представники Головного управління ДСНС у Волинській та Рівненській областях провели робочу зустріч з президентом добровільної пожежної служби Гміни Хойна членом Президіума повітового відділу Асоціації добровільних пожежних команд Республіки Польща в Грифіно, Славоміром Тжупеком.

Під час зустрічі обговорили участь та підготовку до міжнародних навчань для пожежних «Маневри Хойна 2024», що відбудуться з 13 по 15 вересня 2024 року.

Представники Головного управління ДСНС України у Волинській та Рівненській областях братимуть участь у цих навчаннях в якості інструкторів на спеціальній локації, присвяченій гасінню пожеж та розбору завалів у будівлях, які постраждали внаслідок ракетних ударів.

Ці навчання стануть чудовою можливістю для наших рятувальників відпрацювати навички реагування на різноманітні надзвичайні ситуації спільно з колегами з Польщі, Чехії, Німеччини, Нідерландів та Великобританії та обмінятися досвідом та кращими практиками.

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Теги: Волинь, ДСНС, Україна
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