У росії хочуть засудити українських полонених до 24 років





Про це повідомляє



Так, дев'ятьом жінкам, більшість із яких працювали кухарями в "Азові", запросили від 16 до 19 років колонії загального режиму. Тоді як чоловіків хочуть засудити до 24 років колонії суворого режиму.



Росіяни інкримінують їм дії спрямовані на "насильницьке захоплення влади", участь у діяльності "терористичної організації" та проходження навчання з метою здійснення "терористичної діяльності".



Низка військових потрапили в російський полон при обороні Маріуполя та Азовсталі, інші на момент початку російського вторгнення вже залишили службу; їх затримали вдома або під час "фільтрації".



Нагадаємо, ООН зазначає, що понад 95% українських військових зазнали тортур в російському полоні. Організація паралельно зазначає, що в Україні табори для полонених відповідають нормам гуманітарного права.



Як ми вже писали, військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку Азов, помер у СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура російського Ростова-на-Дону вимагає від 16 до 24 років колонії для українських військовополонених з Азовсталі.Про це повідомляє "Кореспондент" , з посиланням на російські видання.Так, дев'ятьом жінкам, більшість із яких працювали кухарями в "Азові", запросили від 16 до 19 років колонії загального режиму. Тоді як чоловіків хочуть засудити до 24 років колонії суворого режиму.Росіяни інкримінують їм дії спрямовані на "насильницьке захоплення влади", участь у діяльності "терористичної організації" та проходження навчання з метою здійснення "терористичної діяльності".Низка військових потрапили в російський полон при обороні Маріуполя та Азовсталі, інші на момент початку російського вторгнення вже залишили службу; їх затримали вдома або під час "фільтрації".Нагадаємо, ООН зазначає, що понад 95% українських військових зазнали тортур в російському полоні. Організація паралельно зазначає, що в Україні табори для полонених відповідають нормам гуманітарного права.Як ми вже писали, військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку Азов, помер у СІЗО російського Ростова-на-Дону.

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