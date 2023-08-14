У росії хочуть засудити українських полонених до 24 років
Сьогодні, 01:30
Прокуратура російського Ростова-на-Дону вимагає від 16 до 24 років колонії для українських військовополонених з Азовсталі.
Про це повідомляє "Кореспондент", з посиланням на російські видання.
Так, дев'ятьом жінкам, більшість із яких працювали кухарями в "Азові", запросили від 16 до 19 років колонії загального режиму. Тоді як чоловіків хочуть засудити до 24 років колонії суворого режиму.
Росіяни інкримінують їм дії спрямовані на "насильницьке захоплення влади", участь у діяльності "терористичної організації" та проходження навчання з метою здійснення "терористичної діяльності".
Низка військових потрапили в російський полон при обороні Маріуполя та Азовсталі, інші на момент початку російського вторгнення вже залишили службу; їх затримали вдома або під час "фільтрації".
Нагадаємо, ООН зазначає, що понад 95% українських військових зазнали тортур в російському полоні. Організація паралельно зазначає, що в Україні табори для полонених відповідають нормам гуманітарного права.
Як ми вже писали, військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку Азов, помер у СІЗО російського Ростова-на-Дону.
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Про це повідомляє "Кореспондент", з посиланням на російські видання.
Так, дев'ятьом жінкам, більшість із яких працювали кухарями в "Азові", запросили від 16 до 19 років колонії загального режиму. Тоді як чоловіків хочуть засудити до 24 років колонії суворого режиму.
Росіяни інкримінують їм дії спрямовані на "насильницьке захоплення влади", участь у діяльності "терористичної організації" та проходження навчання з метою здійснення "терористичної діяльності".
Низка військових потрапили в російський полон при обороні Маріуполя та Азовсталі, інші на момент початку російського вторгнення вже залишили службу; їх затримали вдома або під час "фільтрації".
Нагадаємо, ООН зазначає, що понад 95% українських військових зазнали тортур в російському полоні. Організація паралельно зазначає, що в Україні табори для полонених відповідають нормам гуманітарного права.
Як ми вже писали, військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку Азов, помер у СІЗО російського Ростова-на-Дону.
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