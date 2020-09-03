Волинський журналіст добровольцем пішов до війська і став «азовцем»

Луцький журналістприєднався до Сил оборони України та поповнив лави полку «Азов».Про це військовослужбовець повідомив у своїх соцмережах."Кілька місяців тому я отримав шанс доєднатися до сил оборони. Ви всі одразу подумали: тіп схопив повістку і його загребли. Але ніт. Протягом місяця я проходив ВЛК, співбесіди, збирав різного роду довідки, документи, в яких по 100500 разів вказувалося моє імʼя, прізвище та по батькові. Їх мені довелося забути. На шість тижнів я отримав нове імʼя – Рекрут номер 35 – саме так мене називали інструктори та побратими-рекрути під час базового курсу бойової підготовки бригади «Азов» (YouTube вам пояснить, що це таке)", - написав колишній кореспондент ІА "Волинські новини".Олександр Зелінський розповів про тонкощі базового курсу бойової підготовки. Зокрема зазначив, що поряд із вивченням тактики, інженерної справи, медицини, топографії, доводилося виконувати велику кількість фізичних вправ."Після цього випускний. Чимало рекрутів закінчили курс, отримавши шеврон «Азову», хтось – не отримавши його, бо не дібрав балів у якійсь з дисциплін, наприклад, як я. Але ми всі це зробили та стали азовцями і «нормальними Джекі Чанами» (вислів одного з моїх інструкторів). Пройшовши курс, я нарешті потрапив у лави 5-го батальйону спеціального призначення «Любарт» бригади «Азов»", - розповів «азовець» з Волині.Олександр разом із виконанням завдань із побратимами займається медійною роботою батальйону і закликав колег-медійників, активістів, волонтерів до співпраці.Також ексжурналіст поядкував сім'ї, друзям, колегам за підтримку і закликав чоловіків приєднуватися до Сил оборони України."Якщо ви нині сумніваєтесь – доєднуватися вам до війська чи ні, або ж перебуваєте у пошуках боєздатного підрозділу з хорошим ставленням до особового складу, з професійними та адекватними командирами – велком ту «Любарт», де ви будете частиною «Азову». Тут важливі ваші мотивація та бажання навчатися. Але памʼятайте, щоб потрапити у наш підрозділ, вам потрібно пройти серйозну підготовку, процес якої я описав вище. Вас піддадуть фізичним і психологічним випробуванням та водночас дадуть міцну основу військової справи, щоб ви стали нормальними Джекі Чанами та продовжили свою еволюцію як військового вже у підрозділі", - підсумував новоспечений «азовець».