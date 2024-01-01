Волинські ліцеї отримали 97 мільйонів на модернізацію харчоблоків
Сьогодні, 22:38
В рамках реалізації реформи шкільного харчування, започаткованої першою леді України Оленою Зеленською, Волинь отримала майже 97 млн грн на модернізацію харчоблоків.
Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Так, цьогоріч в держбюджеті передбачили 1,5 мільярда гривень на модернізацію харчоблоків. Днями ці кошти розподілили між регіонами.
Детально про розподіл субвенції розповіла начальниця управління освіти й науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк під час брифінгу.
За її словами, на участь в конкурсному відборі з модернізації харчоблоків від Волині подавали 9 проєктів. Всі заявки вперше приймали через систему DREAM, яка автоматично їх оцінювала. Як результат, у восьми ліцеях області модернізують харчоблоки та закуплять нове обладнання.
А саме:
• 15,9 млн грн – Дубівський ліцей;
• 1,9 млн грн – Ліцей № 1 м. Ковеля;
• 47 млн – Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;
• 8,7 млн грн – Камінь-Каширський ліцей № 1 ім.Євгена Шабліовського;
• 4,8 млн грн – Ківерцівський ліцей № 4;
• 5,9 млн грн – Маневицький ліцей № 1;
• 3,5 млн грн – Павлівський ліцей;
• 9,3 млн грн – Ліцей села Льотниче Зимнівської сільської ради.
«На базі Дубівського ліцею Дубівської територіальної громади буде створена опорна кухня. Всі інші територіальні громади будуть здійснювати облаштування базових кухонь, – зазначила Наталія Матвіюк. – В загальному Волинська область отримає 96 мільйонів 876 тисяч гривень. Звичайно, як і кожна субвенція, ця субвенція передбачає співфінансування територіальних громад відповідно до індексу спроможності».
Нагадаємо, що реформа системи харчування у закладах освіти, розпочата в Україні у 2020 році. Це важливий крок до здоров’я і щастя дитини та суспільства тощо. Наразі це комплекс заходів, метою яких є зміна системи харчування – від норм споживання, технологічних процесів, підходу до закупівлі продуктів, послуг харчування та обладнання харчоблоків до поведінкових аспектів і суспільного сприйняття та розуміння здорового харчування й корисних харчових звичок.
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Про це повідомляють у Волинській ОВА.
Так, цьогоріч в держбюджеті передбачили 1,5 мільярда гривень на модернізацію харчоблоків. Днями ці кошти розподілили між регіонами.
Детально про розподіл субвенції розповіла начальниця управління освіти й науки облдержадміністрації Наталія Матвіюк під час брифінгу.
За її словами, на участь в конкурсному відборі з модернізації харчоблоків від Волині подавали 9 проєктів. Всі заявки вперше приймали через систему DREAM, яка автоматично їх оцінювала. Як результат, у восьми ліцеях області модернізують харчоблоки та закуплять нове обладнання.
А саме:
• 15,9 млн грн – Дубівський ліцей;
• 1,9 млн грн – Ліцей № 1 м. Ковеля;
• 47 млн – Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;
• 8,7 млн грн – Камінь-Каширський ліцей № 1 ім.Євгена Шабліовського;
• 4,8 млн грн – Ківерцівський ліцей № 4;
• 5,9 млн грн – Маневицький ліцей № 1;
• 3,5 млн грн – Павлівський ліцей;
• 9,3 млн грн – Ліцей села Льотниче Зимнівської сільської ради.
«На базі Дубівського ліцею Дубівської територіальної громади буде створена опорна кухня. Всі інші територіальні громади будуть здійснювати облаштування базових кухонь, – зазначила Наталія Матвіюк. – В загальному Волинська область отримає 96 мільйонів 876 тисяч гривень. Звичайно, як і кожна субвенція, ця субвенція передбачає співфінансування територіальних громад відповідно до індексу спроможності».
Нагадаємо, що реформа системи харчування у закладах освіти, розпочата в Україні у 2020 році. Це важливий крок до здоров’я і щастя дитини та суспільства тощо. Наразі це комплекс заходів, метою яких є зміна системи харчування – від норм споживання, технологічних процесів, підходу до закупівлі продуктів, послуг харчування та обладнання харчоблоків до поведінкових аспектів і суспільного сприйняття та розуміння здорового харчування й корисних харчових звичок.
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