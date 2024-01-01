На війні загинув 19-річний воїн з Волині Валентин Антонюк
Сьогодні, 21:57
Війна продовжує свої криваві жнива, за Україну гинуть її найкращі сини та доньки. Страшна звістка про загибель воїна-краянина надійшла у Рожищенську громаду.
Про це повідомили на офіційному сайті міськради.
З фронту надійшла звістка про втрату жителя нашої громади, солдата-контрактника Валентина Олександровича Антонюка, 2004 року народження. Стрілець стрілецького батальйону Валентин Антонюк загинув 20 серпня 2024 року в результаті артилеристського обстрілу противника в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться у дописі.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 до 24 серпня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили на офіційному сайті міськради.
З фронту надійшла звістка про втрату жителя нашої громади, солдата-контрактника Валентина Олександровича Антонюка, 2004 року народження. Стрілець стрілецького батальйону Валентин Антонюк загинув 20 серпня 2024 року в результаті артилеристського обстрілу противника в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться у дописі.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 22 до 24 серпня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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