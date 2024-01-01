На Волині з льоху та вигрібної ями витягували коня і пса. ФОТО
Сьогодні, 20:35
На Волині крім знайденого біля луцької багатоповерхівки плазуна, рятувальники допомогли ще двом тваринами вибратися із пасток.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
О 16:40 відділення рятувальників 6 ДПРЧ спрямували за викликом у с. Озеро Ківерцівської громади. Там на подвір'ї приватного домоволодіння у вигрібну яму провалився кінь.
Рятувальники частково розібрали муровану конструкцію, обкопали її навколо і сформували своєрідні сходинки. Тож, гнідий поволі підійнявся на ноги і вибрався із пастки. Тварина не зазнала суттєвих травм.
Надвечір працівники групи рятувальних робіт (які, до речі, виловлювали плазуна) працювали на вулиці Ковельській у Луцьку. Там на території закинутого домогосподарства у напівзруйнований погріб втрапив пес. Його скавуління почули сусіди й зателефонували на 101.
Рятувальники за допомогою собаколовки підійняли чотирилапого з ями.
"Кожне життя важливе. Про це варто пам'ятати кожному. Як і про те, що жорстоке і байдуже ставлення до братів наших менших свідчить про те, що той, хто випромінює негатив до тварин, здатний зорієнтувати його і на собі подібних. Тож, бережіть себе і пам'ятайте відому істину: ми відповідальні за тих, кого приручили", - йдеться у дописі рятувальників.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.
О 16:40 відділення рятувальників 6 ДПРЧ спрямували за викликом у с. Озеро Ківерцівської громади. Там на подвір'ї приватного домоволодіння у вигрібну яму провалився кінь.
Рятувальники частково розібрали муровану конструкцію, обкопали її навколо і сформували своєрідні сходинки. Тож, гнідий поволі підійнявся на ноги і вибрався із пастки. Тварина не зазнала суттєвих травм.
Надвечір працівники групи рятувальних робіт (які, до речі, виловлювали плазуна) працювали на вулиці Ковельській у Луцьку. Там на території закинутого домогосподарства у напівзруйнований погріб втрапив пес. Його скавуління почули сусіди й зателефонували на 101.
Рятувальники за допомогою собаколовки підійняли чотирилапого з ями.
"Кожне життя важливе. Про це варто пам'ятати кожному. Як і про те, що жорстоке і байдуже ставлення до братів наших менших свідчить про те, що той, хто випромінює негатив до тварин, здатний зорієнтувати його і на собі подібних. Тож, бережіть себе і пам'ятайте відому істину: ми відповідальні за тих, кого приручили", - йдеться у дописі рятувальників.
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