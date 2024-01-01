У Луцьку виловили плазуна, що оселився біля багатоквартирного будинку
Сьогодні, 16:23
У Луцьку рятувальники виловили плазуна, що оселився біля багатоквартирного будинку.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 21 серпня, обідньої пори працівники чергової варти групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк виловили плазуна, що пробрався в щілину між бруківкою і фундаментом багатоквартирного будинку в Луцьку. Цього «мешканця» виявили жильці будинку, повідомили голові ОСББ, а та викликала рятувальників.
Працівники ДСНС розібрали бруківку у вказаному місці, віднайшли плазуна й помістили його у ємність.
Місце проведення робіт ущільнили, засипали піском і закрили бруківкою, а плазуна випустили в природне середовище за межами житлової зони.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 21 серпня, обідньої пори працівники чергової варти групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк виловили плазуна, що пробрався в щілину між бруківкою і фундаментом багатоквартирного будинку в Луцьку. Цього «мешканця» виявили жильці будинку, повідомили голові ОСББ, а та викликала рятувальників.
Працівники ДСНС розібрали бруківку у вказаному місці, віднайшли плазуна й помістили його у ємність.
Місце проведення робіт ущільнили, засипали піском і закрили бруківкою, а плазуна випустили в природне середовище за межами житлової зони.
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