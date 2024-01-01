У Луцьку виловили плазуна, що оселився біля багатоквартирного будинку





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Сьогодні, 21 серпня, обідньої пори працівники чергової варти групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення м. Луцьк виловили плазуна, що пробрався в щілину між бруківкою і фундаментом багатоквартирного будинку в Луцьку. Цього «мешканця» виявили жильці будинку, повідомили голові ОСББ, а та викликала рятувальників.



Працівники ДСНС розібрали бруківку у вказаному місці, віднайшли плазуна й помістили його у ємність.



Місце проведення робіт ущільнили, засипали піском і закрили бруківкою, а плазуна випустили в природне середовище за межами житлової зони.

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