На Волині перед судом постане організована група контрабандистів наркотиків, - СБУ

На Волині перед судом постане організована група контрабандистів наркотиків, - СБУ
На Волині завдяки СБУ перед судом постане організована група контрабандистів наркотиків.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.

Слідчі спецслужби встановили, що злочинною діяльністю займалась організована група осіб з чітким розподілом ролей та обов’язків.
Організатором контрабанди виявився екс-прикордонник. Саме він займався злочинним плануванням та координацією протиправного процесу. Всього до групи входило п'ятеро волинян.

Правоохоронці затримали зловмисників під час спроби переправлення через державний кордон партії смоли канабісу (гашишу), вагою понад 20 кг. Вартість такої партії наркотиків на “чорному ринку” складає 13 млн грн.

Для контрабанди наркотиків зловмисники використовували безпілотник - привʼязували до нього запаковані брикети із наркотичною речовиною. Для конспірації намагались діяти вночі.

Однак, завдяки злагодженій роботі правоохоронців злочинна діяльність контрабандистів була вчасно припинена.

Слідчі спецслужби зібрали беззаперечні докази вини зловмисників та скерували матеріали справи з обвинувальним актом до суду.
На Волині перед судом постане організована група контрабандистів наркотиків, - СБУ

Контрабандисти обвинувачуються за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.
Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно з прикордонниками за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Волинь, контрабанда, СБУ
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