Обстріл росією кафе в Запорізькій області: 6 дітей перебувають у лікарні

Обстріл росією кафе в Запорізькій області: 6 дітей перебувають у лікарні
Шість дітей віком 11-17 років, які постраждали через російський обстріл Малокатеринівки Запорізької області 20 серпня, перебувають у лікарні.

Про це повідомив головний лікар Запорізької дитячої лікарні Юрій Борзенко, пише Українська правда.

"Троє дітей середньої тяжкості з акуробартравмою без мінно-вибухових пошкоджень. Одна дівчинка з минно-вибуховим пошкодженнями м'яких тканин лівого плеча. На сьогодні вона вже прооперована, у свідомості, розмовляє. Одна дитина – нейро-хірургічна операція, зараз в операційній", - йдеться в повідомленні.

За словами медика, два хлопчики перебувають у тяжкому стані – є підозра на пошкодження спинного мозку.

"Ми зараз не можемо сказати це пошкодження спинного мозку – чи це забій. Були вийняті уламки і це тільки покаже час, як зафункціонує спинний мозок", – пояснив Борзенко.

Російська армія 20 серпня завдала удару по дитячому кафе в Малокатеринівці Запорізької області.

За даними очільника ОВА, 14-річний хлопець загинув, ще 6 дітей було травмовано - це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. Поранення отримали й 28-річний чоловік та жінки 18 та 45 років.

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Теги: Україна, росія, війна
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