Байден цьогоріч дав наказ військам США готуватися до ядерного конфлікту

Джо Байден схвалив нову ядерну стратегію, яка передбачає підготовку країни до протистояння із Китаєм, Росією та Північною Кореєю.



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Документ, який оновлюють приблизно раз на чотири роки, є настільки секретним, що не існує жодної його цифрової копії, а примірники надсилаються лише високопоставленим чиновникам у сфері національної безпеки та командувачам у Пентагоні.



У новій версії стверджується, що ядерний потенціал Китаю у наступне десятиліття фактично зрівняється з показниками США та Росії. Відповідно до наказу Байдена, американські сили мають готуватися до протидії координованій ядерній загрозі.



Таємні папери розкривають і деякі деталі російсько-української війни. NYT стверджують, що у 2022 під час "жовтневої кризи" (ймовірно, йдеться про розгром росіян у Харківській області та наближення звільнення Херсона – ред.) адміністрація Байдена оцінила ймовірність використання Росією ядерної зброї проти України у 50%.



Тоді у Вашингтоні змусили Китай та Індію зробити заяви про неприпустимість ядерного шантажу, що допомогло знизити напругу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! The New York Times із посиланням на власні джерела в уряді США стверджує, що у березні президентсхвалив нову ядерну стратегію, яка передбачає підготовку країни до протистояння із Китаєм, Росією та Північною Кореєю.Про це пише LB.ua Документ, який оновлюють приблизно раз на чотири роки, є настільки секретним, що не існує жодної його цифрової копії, а примірники надсилаються лише високопоставленим чиновникам у сфері національної безпеки та командувачам у Пентагоні.У новій версії стверджується, що ядерний потенціал Китаю у наступне десятиліття фактично зрівняється з показниками США та Росії. Відповідно до наказу Байдена, американські сили мають готуватися до протидії координованій ядерній загрозі.Таємні папери розкривають і деякі деталі російсько-української війни. NYT стверджують, що у 2022 під час "жовтневої кризи" (ймовірно, йдеться про розгром росіян у Харківській області та наближення звільнення Херсона – ред.) адміністрація Байдена оцінила ймовірність використання Росією ядерної зброї проти України у 50%.Тоді у Вашингтоні змусили Китай та Індію зробити заяви про неприпустимість ядерного шантажу, що допомогло знизити напругу.

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