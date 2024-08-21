Байден цьогоріч дав наказ військам США готуватися до ядерного конфлікту

Байден цьогоріч дав наказ військам США готуватися до ядерного конфлікту
The New York Times із посиланням на власні джерела в уряді США стверджує, що у березні президент Джо Байден схвалив нову ядерну стратегію, яка передбачає підготовку країни до протистояння із Китаєм, Росією та Північною Кореєю.

Про це пише LB.ua.

Документ, який оновлюють приблизно раз на чотири роки, є настільки секретним, що не існує жодної його цифрової копії, а примірники надсилаються лише високопоставленим чиновникам у сфері національної безпеки та командувачам у Пентагоні.

У новій версії стверджується, що ядерний потенціал Китаю у наступне десятиліття фактично зрівняється з показниками США та Росії. Відповідно до наказу Байдена, американські сили мають готуватися до протидії координованій ядерній загрозі.

Таємні папери розкривають і деякі деталі російсько-української війни. NYT стверджують, що у 2022 під час "жовтневої кризи" (ймовірно, йдеться про розгром росіян у Харківській області та наближення звільнення Херсона – ред.) адміністрація Байдена оцінила ймовірність використання Росією ядерної зброї проти України у 50%.

Тоді у Вашингтоні змусили Китай та Індію зробити заяви про неприпустимість ядерного шантажу, що допомогло знизити напругу.

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Теги: Україна, росія, війна
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