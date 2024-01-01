Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 22-24°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі шквал 15-20 м/с.
Температура вночі 17-19°, вдень 22-24°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°.
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