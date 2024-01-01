Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 22 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі шквал 15-20 м/с.



Температура вночі 17-19°, вдень 22-24°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с.



Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі шквал 15-20 м/с.Температура вночі 17-19°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, місцями значний, гроза, подекуди град, вдень місцями невеликий короткочасний дощ.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с.Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію