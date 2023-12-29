На війні помер чоловік волонтерки з Луцька

На війні помер чоловік волонтерки з Луцька
У волонтерки з обласного центру Волині війна забрала коханого чоловіка.

Про це повідомили засновниця ГО «Генерація змін» Наталія Прокопук.

"Друзі, в нашій громадській волонтерській родині "Генерація змін" сталось непоправне горе. В нашої Світлани Ващук на війні помер коханий чоловік Гонтарук Сергій Олексійович 25.07.1990 - 16.08.2024рр", - йдеться в дописі Наталії Прокопук.

Похорон воїна відбудеться 22 серпня за таким розкладом:

О 10:20 супровід від моргу вул.Стефанека 3а
11:00 орієнтовно відспівування в Соборі.
11:40 орієнтовно супровід через місто в с.Гаразджу на кладовище.

Всі небайдужі можуть матеріально підтримати підрозділ Сергія. Нині побратими покійного перебувають на Курському напрямку. Перерахувати кошти можна на БАНКУ.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Гонтарука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Гонтарук, Волинь, Луцьк, волонтерство, смерть, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські ліцеї отримали 97 мільйонів на модернізацію харчоблоків
Сьогодні, 22:38
На війні загинув 19-річний воїн з Волині Валентин Антонюк
Сьогодні, 21:57
На війні помер чоловік волонтерки з Луцька
Сьогодні, 21:16
На Волині з льоху та вигрібної ями витягували коня і пса. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала На Донеччині загинув воїн-лучанин Юрій Футала
10 липень, 20:35
Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка
29 березень, 21:57
На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Бурик На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Бурик
16 січень, 21:16
На Миколаївщині загинув воїн з Луцька Олександр Заремба На Миколаївщині загинув воїн з Луцька Олександр Заремба
29 грудень, 2023, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські ліцеї отримали 97 мільйонів на модернізацію харчоблоків
Сьогодні, 22:38
 0
На війні загинув 19-річний воїн з Волині Валентин Антонюк
Сьогодні, 21:57
 0
На війні помер чоловік волонтерки з Луцька
Сьогодні, 21:16
 0
На Волині з льоху та вигрібної ями витягували коня і пса. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8