На війні помер чоловік волонтерки з Луцька





Про це повідомили засновниця ГО «Генерація змін» Наталія Прокопук.



"Друзі, в нашій громадській волонтерській родині "Генерація змін" сталось непоправне горе. В нашої Світлани Ващук на війні помер коханий чоловік Гонтарук Сергій Олексійович 25.07.1990 - 16.08.2024рр", - йдеться в дописі Наталії Прокопук.



Похорон воїна відбудеться 22 серпня за таким розкладом:



О 10:20 супровід від моргу вул.Стефанека 3а

11:00 орієнтовно відспівування в Соборі.

11:40 орієнтовно супровід через місто в с.Гаразджу на кладовище.



Всі небайдужі можуть матеріально підтримати підрозділ Сергія. Нині побратими покійного перебувають на Курському напрямку. Перерахувати кошти можна на БАНКУ.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Гонтарука.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У волонтерки з обласного центру Волині війна забрала коханого чоловіка.Про це повідомили засновниця ГО «Генерація змін»"Друзі, в нашій громадській волонтерській родині "Генерація змін" сталось непоправне горе. В нашоїна війні помер коханий чоловік25.07.1990 - 16.08.2024рр", - йдеться в дописі Наталії Прокопук.Похорон воїна відбудеться 22 серпня за таким розкладом:О 10:20 супровід від моргу вул.Стефанека 3а11:00 орієнтовно відспівування в Соборі.11:40 орієнтовно супровід через місто в с.Гаразджу на кладовище.Всі небайдужі можуть матеріально підтримати підрозділ Сергія. Нині побратими покійного перебувають на Курському напрямку. Перерахувати кошти можна наКолектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Гонтарука.

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