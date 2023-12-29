На війні помер чоловік волонтерки з Луцька
Сьогодні, 21:16
У волонтерки з обласного центру Волині війна забрала коханого чоловіка.
Про це повідомили засновниця ГО «Генерація змін» Наталія Прокопук.
"Друзі, в нашій громадській волонтерській родині "Генерація змін" сталось непоправне горе. В нашої Світлани Ващук на війні помер коханий чоловік Гонтарук Сергій Олексійович 25.07.1990 - 16.08.2024рр", - йдеться в дописі Наталії Прокопук.
Похорон воїна відбудеться 22 серпня за таким розкладом:
О 10:20 супровід від моргу вул.Стефанека 3а
11:00 орієнтовно відспівування в Соборі.
11:40 орієнтовно супровід через місто в с.Гаразджу на кладовище.
Всі небайдужі можуть матеріально підтримати підрозділ Сергія. Нині побратими покійного перебувають на Курському напрямку. Перерахувати кошти можна на БАНКУ.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Гонтарука.
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Про це повідомили засновниця ГО «Генерація змін» Наталія Прокопук.
"Друзі, в нашій громадській волонтерській родині "Генерація змін" сталось непоправне горе. В нашої Світлани Ващук на війні помер коханий чоловік Гонтарук Сергій Олексійович 25.07.1990 - 16.08.2024рр", - йдеться в дописі Наталії Прокопук.
Похорон воїна відбудеться 22 серпня за таким розкладом:
О 10:20 супровід від моргу вул.Стефанека 3а
11:00 орієнтовно відспівування в Соборі.
11:40 орієнтовно супровід через місто в с.Гаразджу на кладовище.
Всі небайдужі можуть матеріально підтримати підрозділ Сергія. Нині побратими покійного перебувають на Курському напрямку. Перерахувати кошти можна на БАНКУ.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Гонтарука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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