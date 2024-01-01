У Луцьку судили пенсіонерку, яка виправдовувала агресію рф в «Однокласниках»





Про це йдеться у



В документі зазначають, що підсудна – уродженка міста Магадан, що в росії, але є громадянкою України. Жінка – пенсіонерка, раніше не судима. На момент вчинення злочину вона перебувала в Італії.



За даними слідства, з січня по серпень 2023 року за допомогою спеціально створеного акаунта обвинувачена поширювала на свою сторінку у соцмережі «Однокласники» матеріали, в яких містилося виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, а також глорифікація (прославляння) осіб, які здійснювали цю агресію.



Зокрема, обвинувачена «вподобала» та поширила публікацію, підготовлену російською мовою:



«Так вот за что они нас так не любят. За Крым, что ушел не спросив разрешенья, за тухлое тетушки Нуланд печенье. За чистый Донецк, что уже не вернется, За «вату», которая все не сдается. За ядерный статус и праздник Победы (как жаль, не добили бандеровцев деды). За армию, Тополь, Калибр и Армату, за болт, что положен на Штаты и НАТО. За Сирию, космос и олимпиаду, за каждый успех, достиженье, награду. За то, что был Жуков , Кутузов , Ватутин , за то, что сегодня в россии есть путин».



Такими своїми діями пенсіонерка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 436-2 (Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році) ККУ.



Суд затвердив угоду, яка була укладена між прокурором та підозрюваною напередодні, та призначив жінці покарання у вигляді двох років умовно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд розглядав справу проти українки, яка в російській соціальній мережі «Однокласники» публікувала дописи, що виправдовували збройну агресію російської федерації проти України.Про це йдеться у вироку суду від 14 серпня.В документі зазначають, що підсудна – уродженка міста Магадан, що в росії, але є громадянкою України. Жінка – пенсіонерка, раніше не судима. На момент вчинення злочину вона перебувала в Італії.За даними слідства, з січня по серпень 2023 року за допомогою спеціально створеного акаунта обвинувачена поширювала на свою сторінку у соцмережі «Однокласники» матеріали, в яких містилося виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, а також глорифікація (прославляння) осіб, які здійснювали цю агресію.Зокрема, обвинувачена «вподобала» та поширила публікацію, підготовлену російською мовою:«Так вот за что они нас так не любят. За Крым, что ушел не спросив разрешенья, за тухлое тетушки Нуланд печенье. За чистый Донецк, что уже не вернется, За «вату», которая все не сдается. За ядерный статус и праздник Победы (как жаль, не добили бандеровцев деды). За армию, Тополь, Калибр и Армату, за болт, что положен на Штаты и НАТО. За Сирию, космос и олимпиаду, за каждый успех, достиженье, награду. За то, что был Жуков , Кутузов , Ватутин , за то, что сегодня в россии есть путин».Такими своїми діями пенсіонерка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 436-2 (Виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році) ККУ.Суд затвердив угоду, яка була укладена між прокурором та підозрюваною напередодні, та призначив жінці покарання у вигляді двох років умовно.

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