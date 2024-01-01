Графіки відключення світла сьогодні почнуть діяти раніше

В "Укренерго" оновли графіки відключень електроенергії у всіх областях України. Графіки почнуть діяти раніше, з 15:30.Про це ідеться у повідомленні "Укренерго".Зокрема, графіки однієї черги відключень почнуть діяти з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00.З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасноУ компанії додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.