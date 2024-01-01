Графіки відключення світла сьогодні почнуть діяти раніше

Графіки відключення світла сьогодні почнуть діяти раніше
В "Укренерго" оновли графіки відключень електроенергії у всіх областях України. Графіки почнуть діяти раніше, з 15:30.

Про це ідеться у повідомленні "Укренерго".

Зокрема, графіки однієї черги відключень почнуть діяти з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00.

З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно

У компанії додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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Теги: світло, відключення
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