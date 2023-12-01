Після тяжкої хвороби помер 28-річний священник з Луцька
Сьогодні, 15:15
Після тяжкої хвороби помер клірик Волинської єпархії УПЦ МП, настоятель храму на честь преподобного Серафима Саровського у Луцьку священник Владислав Галайчук, 1995 року народження.
Про це повідомляє Православна Волинь.
На початку цього року у священника медики діагностували важку хворобу – ліпосаркому.
У лютому 2024 року отець Владислав переніс операцію із видалення злоякісної пухлини, але впродовж місяця з’явилося 6 нових. На жаль, хвороба прогресувала. Зранку 21 серпня 2024 року отець Владислав Галайчук на 29-ому році життя відійшов до Господа.
Інформацію про час прощання зі священником та час похорону повідомлять згодом.
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Про це повідомляє Православна Волинь.
На початку цього року у священника медики діагностували важку хворобу – ліпосаркому.
У лютому 2024 року отець Владислав переніс операцію із видалення злоякісної пухлини, але впродовж місяця з’явилося 6 нових. На жаль, хвороба прогресувала. Зранку 21 серпня 2024 року отець Владислав Галайчук на 29-ому році життя відійшов до Господа.
Інформацію про час прощання зі священником та час похорону повідомлять згодом.
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