Після тяжкої хвороби помер 28-річний священник з Луцька

Після тяжкої хвороби помер клірик Волинської єпархії УПЦ МП, настоятель храму на честь преподобного Серафима Саровського у Луцьку священник, 1995 року народження.Про це повідомляє Православна Волинь.На початку цього року у священника медики діагностували важку хворобу – ліпосаркому.У лютому 2024 року отець Владислав переніс операцію із видалення злоякісної пухлини, але впродовж місяця з’явилося 6 нових. На жаль, хвороба прогресувала. Зранку 21 серпня 2024 року отець Владислав Галайчук на 29-ому році життя відійшов до Господа.Інформацію про час прощання зі священником та час похорону повідомлять згодом.