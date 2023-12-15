На Волині збили БпЛА ворога





Про це пишуть



Уламки впали на місцевість, постраждалих чи руйнувань від їх падіння немає.



До слова, тривога була короткою і тривала з 9:52 до 10:12.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час ранкової повітряної тривоги 21 серпня поблизу одного з населених пунктів області військові успішно збили ворожий БпЛА.Про це пишуть Волинські новини , посилаючись на місцевих жителів та власні джерела.Уламки впали на місцевість, постраждалих чи руйнувань від їх падіння немає.До слова, тривога була короткою і тривала з 9:52 до 10:12.

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