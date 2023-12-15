На Волині збили БпЛА ворога
Сьогодні, 15:11
Під час ранкової повітряної тривоги 21 серпня поблизу одного з населених пунктів області військові успішно збили ворожий БпЛА.
Про це пишуть Волинські новини, посилаючись на місцевих жителів та власні джерела.
Уламки впали на місцевість, постраждалих чи руйнувань від їх падіння немає.
До слова, тривога була короткою і тривала з 9:52 до 10:12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть Волинські новини, посилаючись на місцевих жителів та власні джерела.
Уламки впали на місцевість, постраждалих чи руйнувань від їх падіння немає.
До слова, тривога була короткою і тривала з 9:52 до 10:12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Після тяжкої хвороби помер 28-річний священник з Луцька
Сьогодні, 15:15
На Волині збили БпЛА ворога
Сьогодні, 15:11
На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук
Сьогодні, 14:49