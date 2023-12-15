На Волині збили БпЛА ворога

На Волині збили БпЛА ворога
Під час ранкової повітряної тривоги 21 серпня поблизу одного з населених пунктів області військові успішно збили ворожий БпЛА.

Про це пишуть Волинські новини, посилаючись на місцевих жителів та власні джерела.

Уламки впали на місцевість, постраждалих чи руйнувань від їх падіння немає.

До слова, тривога була короткою і тривала з 9:52 до 10:12.

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Теги: БпЛА, Збили дрон
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