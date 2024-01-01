Cили оборони вночі знищили авіаційну ракету та 50 російських безпілотників

Cили оборони вночі знищили авіаційну ракету та 50 російських безпілотників
У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також окупанти випустили по нашій країні 69 ударних безпілотників “Shahed” ‒ дрони пускали Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

“Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей”, ‒ йдеться у повідомленні.

Унаслідок протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль:

одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.

Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся у Белгороську область РФ.

Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук
Сьогодні, 14:49
Cили оборони вночі знищили авіаційну ракету та 50 російських безпілотників
Сьогодні, 14:02
Волинські поліцейські долучилися до здачі крові
Сьогодні, 13:37
Верховна Рада ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду
Сьогодні, 13:06
У Луцькому районі згоріло майже пів гектара сухої трави
Сьогодні, 12:41
Схожі новини
На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук
Сьогодні, 14:49
Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком
Сьогодні, 11:17
У Москві заявили про «одну з наймасштабніших атак дронів» У Москві заявили про «одну з наймасштабніших атак дронів»
Сьогодні, 10:14
Протягом доби відбулося 166 бойових зіткнень, понад третина – на Покровському напрямку Протягом доби відбулося 166 бойових зіткнень, понад третина – на Покровському напрямку
Сьогодні, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук
Сьогодні, 14:49
 0
Cили оборони вночі знищили авіаційну ракету та 50 російських безпілотників
Сьогодні, 14:02
 0
Волинські поліцейські долучилися до здачі крові
Сьогодні, 13:37
 0
Верховна Рада ратифікувала статут Міжнародного кримінального суду
Сьогодні, 13:06
 0
У Луцькому районі згоріло майже пів гектара сухої трави
Сьогодні, 12:41
 0
Медіа
відео
1/8