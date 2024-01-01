Cили оборони вночі знищили авіаційну ракету та 50 російських безпілотників
Сьогодні, 14:02
У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Також окупанти випустили по нашій країні 69 ударних безпілотників “Shahed” ‒ дрони пускали Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.
“Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей”, ‒ йдеться у повідомленні.
Унаслідок протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль:
одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.
Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.
Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся у Белгороську область РФ.
Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Також окупанти випустили по нашій країні 69 ударних безпілотників “Shahed” ‒ дрони пускали Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.
“Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей”, ‒ йдеться у повідомленні.
Унаслідок протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль:
одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.
Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.
Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся у Белгороську область РФ.
Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук
Сьогодні, 14:49
Cили оборони вночі знищили авіаційну ракету та 50 російських безпілотників
Сьогодні, 14:02
Волинські поліцейські долучилися до здачі крові
Сьогодні, 13:37
У Луцькому районі згоріло майже пів гектара сухої трави
Сьогодні, 12:41