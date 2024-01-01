Cили оборони вночі знищили авіаційну ракету та 50 російських безпілотників

У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області РФ та керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської області.Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.Також окупанти випустили по нашій країні 69 ударних безпілотників “Shahed” ‒ дрони пускали Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.“Загалом радіотехнічними війками Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 72 повітряних цілей”, ‒ йдеться у повідомленні.Унаслідок протиповітряного бою збито 51 повітряну ціль:одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.Ще 16 ворожих БпЛА локаційно втрачено – імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.Крім того, зафіксовано перетин ворожим ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БпЛА повернувся у Белгороську область РФ.Повітряний напад противника відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.