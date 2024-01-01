Волинські поліцейські долучилися до здачі крові

Волинські поліцейські долучилися до здачі крові
Правоохоронці власним прикладом закликають: не лишайтесь осторонь, долучайтесь до благородної справи та рятуйте життя.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Окупанти чи не щодня завдають ракетні удари по території України, відтак є загиблі та поранені. І саме вони потребують нашої допомоги — донорської крові та її компонентів.

Потреба в донорській крові лишатиметься стабільно високою аж до перемоги, і ми можемо зробити свій вклад у цю перемогу.

Учора, 20 серпня, поліцейські області вкотре здали свою кров, адже вона потрібна не лише нашим захисникам, а й цивільним.
Волинські поліцейські долучилися до здачі крові

Одна донація здатна врятувати три життя – життя трьох бійців, завдяки яким ми живі та здорові.
Волинські поліцейські долучилися до здачі крові
Волинські поліцейські долучилися до здачі крові

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Теги: Волинь, поліцейські, донори
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