У Луцькому районі згоріло майже пів гектара сухої трави

У Луцькому районі згоріло майже пів гектара сухої трави
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі сухої трави у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Обідньої пори 20 серпня горіла суха трава на площі 0,05 га у с. Хорохорин Торчинської громади. О 15:00 горіння ліквідували працівники чергової варти 20 державного пожежно-рятувального поста.

За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Увечері виникло загоряння сухої трави у с. Струмівка Підгайцівської громади. Вогонь поширився нам угідді площею 0,4 га.

Горіння ліквідували рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при спалюванні сухої рослинності.

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Теги: трава, пожежа, Волинь
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