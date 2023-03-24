У Луцькому районі згоріло майже пів гектара сухої трави
Сьогодні, 12:41
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі сухої трави у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Обідньої пори 20 серпня горіла суха трава на площі 0,05 га у с. Хорохорин Торчинської громади. О 15:00 горіння ліквідували працівники чергової варти 20 державного пожежно-рятувального поста.
За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Увечері виникло загоряння сухої трави у с. Струмівка Підгайцівської громади. Вогонь поширився нам угідді площею 0,4 га.
Горіння ліквідували рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при спалюванні сухої рослинності.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Обідньої пори 20 серпня горіла суха трава на площі 0,05 га у с. Хорохорин Торчинської громади. О 15:00 горіння ліквідували працівники чергової варти 20 державного пожежно-рятувального поста.
За попередніми даними, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Увечері виникло загоряння сухої трави у с. Струмівка Підгайцівської громади. Вогонь поширився нам угідді площею 0,4 га.
Горіння ліквідували рятувальники 1 державної пожежно-рятувальної частини. Причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при спалюванні сухої рослинності.
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