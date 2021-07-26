На присадибній ділянці у волинянина виявили 60 кущів конопель
Сьогодні, 11:59
У Ковельському районі поліцейські виявили незаконний посів конопель.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Незаконний посів конопель, понад 60 кущів, оперативники Ковельського районного управління поліції виявили на присадибній ділянці жителя цього ж району.
Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного посіву та вирощування конопель слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Незаконний посів конопель, понад 60 кущів, оперативники Ковельського районного управління поліції виявили на присадибній ділянці жителя цього ж району.
Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного посіву та вирощування конопель слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.
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