На присадибній ділянці у волинянина виявили 60 кущів конопель





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Незаконний посів конопель, понад 60 кущів, оперативники Ковельського районного управління поліції виявили на присадибній ділянці жителя цього ж району.



Їх вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного посіву та вирощування конопель слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Триває слідство.









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