У 39-річного волинянина вдома знайшли два пістолети та боєприпаси
Сьогодні, 12:19
Учора, 20 серпня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 39-річного жителя Нововолинська поліцейські вилучили два пістолети з ознаками конструктивних змін, набої, чотири предмети, схожі на холодну зброю та піротехнічну гранату.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.
Поліцейські вкотре наголошують: незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність, однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю і боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.
Поліцейські вкотре наголошують: незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність, однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю і боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
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