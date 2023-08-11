У 39-річного волинянина вдома знайшли два пістолети та боєприпаси

У 39-річного волинянина вдома знайшли два пістолети та боєприпаси
Учора, 20 серпня, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 39-річного жителя Нововолинська поліцейські вилучили два пістолети з ознаками конструктивних змін, набої, чотири предмети, схожі на холодну зброю та піротехнічну гранату.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.
У 39-річного волинянина вдома знайшли два пістолети та боєприпаси

Поліцейські вкотре наголошують: незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність, однак особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю і боєприпаси, звільняється від такої відповідальності.
У 39-річного волинянина вдома знайшли два пістолети та боєприпаси

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Теги: волинянин, зброя, поліція
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