Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком

Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком
Ківерчани, схиливши голови та вклякнувши на колінах, знову зустрічали скорботний кортеж – «на щиті» до рідного міста повернувся воїн-захисник Озюк Юрій Віталійович. Траурний кортеж з тілом Героя прослідував містом до рідної хати.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Народився Юрій Озюк 08 лютого 1986 року. Мобілізований до лав ЗСУ 13 травня 2024 року. Загинув Герой 13 серпня 2024 року при виконанні бойового завдання на полі бою у Курській області РФ.

Вчора, 20 серпня, прощалися з воїном рідні, друзі. Вшанували пам’ять воїна-захисника очільники міста. Вдячні земляки, схиливши голови у скорботі, щирою молитвою просили Господа про спокій душі Героя, який віддав своє життя за волю та незалежність України.

Скорботна процесія прослідувала вулицями міста від рідного дому до собору Покрову Пресвятої Богородиці, де чин поховання звершили священники Ківерцівського деканату ПЦУ, очолюваного протоієреєм Іваном Семенюком. Місцем Вічного спочинку для воїна-захисника – Озюка Юрія Віталійовича - стала Алея Слави на міському цвинтарі.
Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком

Воїни почесної варти тричі відсалютували Герою, шануючи його ратний подвиг.

Пам’ять про воїна-захисника житиме вічно у серці рідних, близьких, друзів, побратимів і вдячних земляків.
Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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