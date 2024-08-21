У Москві заявили про «одну з наймасштабніших атак дронів»
Сьогодні, 10:14
Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що вночі в російську столицю цілили невідомі безілотники. Чиновник називає це "однією з наймасштабніший атак дронів".
Про це пише LB.ua.
За його словами, протиповітряній обороні окупантів вдалося збити 10 БпЛА. У мережі публікують відео вибухів в небі над Підмосков'ям.
В Україні ніч неспокійна в багатьох регіонах: практично шість годин триває атака "шахедів", найбільше безпілотників у північних та центральних областях, деякі намагалися прорватися до Києва, працює ППО.
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Про це пише LB.ua.
За його словами, протиповітряній обороні окупантів вдалося збити 10 БпЛА. У мережі публікують відео вибухів в небі над Підмосков'ям.
В Україні ніч неспокійна в багатьох регіонах: практично шість годин триває атака "шахедів", найбільше безпілотників у північних та центральних областях, деякі намагалися прорватися до Києва, працює ППО.
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