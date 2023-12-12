У гімназії на Волині «з нуля» будують укриття за 7 мільйонів гривень

У гімназії на Волині «з нуля» будують укриття за 7 мільйонів гривень
У гімназії № 9 міста Ковеля триває будівництво укриття, розраховане на 120 місць. На захисну споруду, яку зводять "з нуля", з бюджету міської територіальної громади виділили 7 мільйонів гривень.

Як розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора навчального закладу Марія Буднік, столітня будівля школи не має підвалу, тому від початку повномасштабної війни, а це майже три роки, учні навчаються дистанційно.

Укриття мають збудуватися до кінця грудня 2024 року
Наразі роботи з будівництва укриття тривають 2,5 тижні. Зі слів робітника Миколи Ваколюка, зробили подушку під фундамент і нині закріплюють арматуру, яку будуть заливати бетоном. Стіни в укритті, з його слів, будуть монолітні.

"Все повиставляємо зараз, заллємо бетоном, чекаємо, доки вистоїться, розбираємо опалубку, переставляємо далі. Робимо стіни, перекриваємо. Заливаємо моноліт. Щоб дітки мали можливість ходити в школу. Дай Боже, щоб нам не згодилося це бомбосховище", — сказав робітник.
У гімназії на Волині «з нуля» будують укриття за 7 мільйонів гривень

Будівля, у якій навчаються діти, побудована століття тому. Школа тут функціонує вже 60 років.

Керівниця закладу Марія Буднік зазначила, що через високий рівень ґрунтових вод тут немає підвалу — найпростішого укриття, в яке могли б переходити учні під час повітряних тривог.

"Умова, щоб почалося повноцінне очне навчання – це треба, щоб в школі було укриття. В нашій школі навчається 230 діток. Укриття будується на 120 діток. В нас не буде вже однієї зміни, коли ми повернемося до очного навчання, то буде вже 2 зміни навчання", — розповіла освітянка.
У гімназії на Волині «з нуля» будують укриття за 7 мільйонів гривень

Тендер на роботи виграв підрядник з міста Володимира. Завершити об’єкт мають до кінця грудня, розповів керівник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.

"Це наш третій об’єкт, який ми фактично починаємо з нуля. Перед тим ми будували укриття в другій школі, в ліцеї № 1. Якщо суто по місту, то ми закінчуємо, тому що всі вирішені. По громаді є питання", — зазначив посадовець.

Ще одне укриття в школі Ковеля, котре збудували цьогоріч
У ліцеї № 1 міста Ковеля учні. педагоги та працівники зможуть почати користуватися укриттям із нового навчального року. Захисну споруду побудували 2024 року за кошти міського й державного бюджетів, зазначив Віктор Бичковський.
Зі слів посадовця, вартість будівництва сховища в цьому ліцеї склала 35 мільйонів гривень.
У гімназії на Волині «з нуля» будують укриття за 7 мільйонів гривень

Директорка навчального закладу Оксана Мельник розповіла: укриття розраховане на 800 людей і дасть змогу школі перейти на навчання в одну зміну. У сховищі провели централізоване опалення та встановили дві печі тривалого горіння — булер'яни.

"Є і пожежна сигналізація, і потужна вентиляція, яка працює не лише від міського електрозабезпечення, а й від резервного живлення.

Також люмінісцентні лампи мають резервне живлення, що дасть змогу навіть під час відсутності електрики нам протягом двох годин перебувати в сховищі", — сказала освітянка.

Усього на території Ковельській територіальної громади є 20 шкіл, додав начальник управління освіти Ковельради Віктор Бичковський. У п'яти сільських закладах освіти немає укриттів для учнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, гімназія, укриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком
Сьогодні, 11:17
У гімназії на Волині «з нуля» будують укриття за 7 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:45
У Москві заявили про «одну з наймасштабніших атак дронів»
Сьогодні, 10:14
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:42
Протягом доби відбулося 166 бойових зіткнень, понад третина – на Покровському напрямку
Сьогодні, 09:04
Схожі новини
У Ковелі через суд вимагають привести укриття в стан готовності У Ковелі через суд вимагають привести укриття в стан готовності
12 грудень, 2023, 09:50
У місті на Волині будують захисне укриття для 800 учнів У місті на Волині будують захисне укриття для 800 учнів
21 вересень, 2023, 13:56
У Ковелі в шкільних укриттях встановили автоматизовані системи відкриття дверей У Ковелі в шкільних укриттях встановили автоматизовані системи відкриття дверей
17 серпень, 2023, 12:43
У місті на Волині майже «з нуля» будують укриття в школі. ФОТО У місті на Волині майже «з нуля» будують укриття в школі. ФОТО
09 грудень, 2022, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загинув на полі бою у Курській області: на Волині попрощалися з Героєм Юрієм Озюком
Сьогодні, 11:17
 0
У гімназії на Волині «з нуля» будують укриття за 7 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:45
 0
У Москві заявили про «одну з наймасштабніших атак дронів»
Сьогодні, 10:14
 0
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:42
 0
Протягом доби відбулося 166 бойових зіткнень, понад третина – на Покровському напрямку
Сьогодні, 09:04
 0
Медіа
відео
1/8