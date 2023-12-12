У гімназії на Волині «з нуля» будують укриття за 7 мільйонів гривень





Як розповіла Марія Буднік, столітня будівля школи не має підвалу, тому від початку повномасштабної війни, а це майже три роки, учні навчаються дистанційно.



Укриття мають збудуватися до кінця грудня 2024 року

Наразі роботи з будівництва укриття тривають 2,5 тижні. Зі слів робітника Миколи Ваколюка, зробили подушку під фундамент і нині закріплюють арматуру, яку будуть заливати бетоном. Стіни в укритті, з його слів, будуть монолітні.



"Все повиставляємо зараз, заллємо бетоном, чекаємо, доки вистоїться, розбираємо опалубку, переставляємо далі. Робимо стіни, перекриваємо. Заливаємо моноліт. Щоб дітки мали можливість ходити в школу. Дай Боже, щоб нам не згодилося це бомбосховище", — сказав робітник.



Будівля, у якій навчаються діти, побудована століття тому. Школа тут функціонує вже 60 років.



Керівниця закладу Марія Буднік зазначила, що через високий рівень ґрунтових вод тут немає підвалу — найпростішого укриття, в яке могли б переходити учні під час повітряних тривог.



"Умова, щоб почалося повноцінне очне навчання – це треба, щоб в школі було укриття. В нашій школі навчається 230 діток. Укриття будується на 120 діток. В нас не буде вже однієї зміни, коли ми повернемося до очного навчання, то буде вже 2 зміни навчання", — розповіла освітянка.



Тендер на роботи виграв підрядник з міста Володимира. Завершити об’єкт мають до кінця грудня, розповів керівник управління освіти Ковельської міської ради Віктор Бичковський.



"Це наш третій об’єкт, який ми фактично починаємо з нуля. Перед тим ми будували укриття в другій школі, в ліцеї № 1. Якщо суто по місту, то ми закінчуємо, тому що всі вирішені. По громаді є питання", — зазначив посадовець.



Ще одне укриття в школі Ковеля, котре збудували цьогоріч

У ліцеї № 1 міста Ковеля учні. педагоги та працівники зможуть почати користуватися укриттям із нового навчального року. Захисну споруду побудували 2024 року за кошти міського й державного бюджетів, зазначив Віктор Бичковський.

Зі слів посадовця, вартість будівництва сховища в цьому ліцеї склала 35 мільйонів гривень.



Директорка навчального закладу Оксана Мельник розповіла: укриття розраховане на 800 людей і дасть змогу школі перейти на навчання в одну зміну. У сховищі провели централізоване опалення та встановили дві печі тривалого горіння — булер'яни.



"Є і пожежна сигналізація, і потужна вентиляція, яка працює не лише від міського електрозабезпечення, а й від резервного живлення.



Також люмінісцентні лампи мають резервне живлення, що дасть змогу навіть під час відсутності електрики нам протягом двох годин перебувати в сховищі", — сказала освітянка.



Усього на території Ковельській територіальної громади є 20 шкіл, додав начальник управління освіти Ковельради Віктор Бичковський. У п'яти сільських закладах освіти немає укриттів для учнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У гімназії № 9 міста Ковеля триває будівництво укриття, розраховане на 120 місць. На захисну споруду, яку зводять "з нуля", з бюджету міської територіальної громади виділили 7 мільйонів гривень.Як розповіла Суспільному виконувачка обов'язків директора навчального закладу, столітня будівля школи не має підвалу, тому від початку повномасштабної війни, а це майже три роки, учні навчаються дистанційно.Укриття мають збудуватися до кінця грудня 2024 рокуНаразі роботи з будівництва укриття тривають 2,5 тижні. Зі слів робітника, зробили подушку під фундамент і нині закріплюють арматуру, яку будуть заливати бетоном. Стіни в укритті, з його слів, будуть монолітні."Все повиставляємо зараз, заллємо бетоном, чекаємо, доки вистоїться, розбираємо опалубку, переставляємо далі. Робимо стіни, перекриваємо. Заливаємо моноліт. Щоб дітки мали можливість ходити в школу. Дай Боже, щоб нам не згодилося це бомбосховище", — сказав робітник.Будівля, у якій навчаються діти, побудована століття тому. Школа тут функціонує вже 60 років.Керівниця закладу Марія Буднік зазначила, що через високий рівень ґрунтових вод тут немає підвалу — найпростішого укриття, в яке могли б переходити учні під час повітряних тривог."Умова, щоб почалося повноцінне очне навчання – це треба, щоб в школі було укриття. В нашій школі навчається 230 діток. Укриття будується на 120 діток. В нас не буде вже однієї зміни, коли ми повернемося до очного навчання, то буде вже 2 зміни навчання", — розповіла освітянка.Тендер на роботи виграв підрядник з міста Володимира. Завершити об’єкт мають до кінця грудня, розповів керівник управління освіти Ковельської міської ради"Це наш третій об’єкт, який ми фактично починаємо з нуля. Перед тим ми будували укриття в другій школі, в ліцеї № 1. Якщо суто по місту, то ми закінчуємо, тому що всі вирішені. По громаді є питання", — зазначив посадовець.Ще одне укриття в школі Ковеля, котре збудували цьогорічУ ліцеї № 1 міста Ковеля учні. педагоги та працівники зможуть почати користуватися укриттям із нового навчального року. Захисну споруду побудували 2024 року за кошти міського й державного бюджетів, зазначив Віктор Бичковський.Зі слів посадовця, вартість будівництва сховища в цьому ліцеї склала 35 мільйонів гривень.Директорка навчального закладурозповіла: укриття розраховане на 800 людей і дасть змогу школі перейти на навчання в одну зміну. У сховищі провели централізоване опалення та встановили дві печі тривалого горіння — булер'яни."Є і пожежна сигналізація, і потужна вентиляція, яка працює не лише від міського електрозабезпечення, а й від резервного живлення.Також люмінісцентні лампи мають резервне живлення, що дасть змогу навіть під час відсутності електрики нам протягом двох годин перебувати в сховищі", — сказала освітянка.Усього на території Ковельській територіальної громади є 20 шкіл, додав начальник управління освіти Ковельради Віктор Бичковський. У п'яти сільських закладах освіти немає укриттів для учнів.

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