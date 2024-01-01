На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук

На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук
Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста, мужній захисник України – молодший сержант Савчук Богдан Васильович. Жорстока війна забрала ще одне молоде життя.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

Народився Савчук Богдан Васильович 1996 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 04 березня 2022 року.

Загинув Герой за волю і незалежність України 15 серпня 2024 року поблизу Торецька Донецької області внаслідок мінометного обстрілу ворогом бойових позицій сил оборони.

22 серпня назавжди повертається додому Герой.

10:30 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефаника 3а.

11.00 - зустріч Героя біля дубка, молитва.

Маршрут : Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Літописна - Незалежності - Шевченка - Кравчука - Індустріальна - Заводська - Наливайка (до рідної домівки).

12.00 - формується колона і піша хода до собору.

Маршрут: Наливайка - Озерна - Шевченка- Собор Покрови Пресвятої Богородиці.

Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.
Поховання на Алеї слави.

"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Богдана Савчука", - наголошують у громаді.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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