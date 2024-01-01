На Волинь назавжди повертається Герой Богдан Савчук

Савчук Богдан Васильович. Жорстока війна забрала ще одне молоде життя.



Про це



Народився Савчук Богдан Васильович 1996 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 04 березня 2022 року.



Загинув Герой за волю і незалежність України 15 серпня 2024 року поблизу Торецька Донецької області внаслідок мінометного обстрілу ворогом бойових позицій сил оборони.



22 серпня назавжди повертається додому Герой.



10:30 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефаника 3а.



11.00 - зустріч Героя біля дубка, молитва.



Маршрут : Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Літописна - Незалежності - Шевченка - Кравчука - Індустріальна - Заводська - Наливайка (до рідної домівки).



12.00 - формується колона і піша хода до собору.



Маршрут: Наливайка - Озерна - Шевченка- Собор Покрови Пресвятої Богородиці.



Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.

Поховання на Алеї слави.



"Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Богдана Савчука", - наголошують у громаді.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерці знову в жалобі – загинув житель міста, мужній захисник України – молодший сержант. Жорстока війна забрала ще одне молоде життя.Про це повідомили у Ківерцівській громаді.Народився Савчук Богдан Васильович 1996 року. Призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 04 березня 2022 року.Загинув Герой за волю і незалежність України 15 серпня 2024 року поблизу Торецька Донецької області внаслідок мінометного обстрілу ворогом бойових позицій сил оборони.22 серпня назавжди повертається додому Герой.10:30 - виїзд з м.Луцьк, вул. Стефаника 3а.11.00 - зустріч Героя біля дубка, молитва.Маршрут : Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Грушевського - Луцька - Романа Шухевича - Літописна - Незалежності - Шевченка - Кравчука - Індустріальна - Заводська - Наливайка (до рідної домівки).12.00 - формується колона і піша хода до собору.Маршрут: Наливайка - Озерна - Шевченка- Собор Покрови Пресвятої Богородиці.Далі піша хода до оз. Молодіжного, звідти автобус до кладовища.Поховання на Алеї слави."Просимо жителів громади гідно зустріти та провести в останню путь військовослужбовця Богдана Савчука", - наголошують у громаді.

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