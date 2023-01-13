У 2024 році «Пакунки малюка» отримали 4554 сім'ї з Волині

У 2024 році «Пакунки малюка» отримали 4554 сім'ї з Волині
З початку 2024 року понад 4,5 тисяч волинських сімей отримали пакунок малюка.

Про це повідомляють у Департаменті соціальної та ветеранської політики Волинської ОДА.

Пакунок малюка – це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми – підтримати родину новонародженого та допомогти їй забезпечити належний догляд за немовлям.

Як повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської ОДА, в області з початку року урядовою програмою вже скористалося 4 554 сім’ї.

Так, у пологових будинках та інших закладах охорони здоров’я Волині видано 749 «пакунків малюка». Ще 4 – органами соціального захисту населення.

Разом із тим, 3 906 осіб звернулося до органів соцзахисту із заявами про призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги, з яких компенсацію вже отримали 3 801 особа.

До слова, розмір компенсації у 2024 році становить 7 689 гривень на одну дитину.

Довідково: У 2024 році Міністерство соціальної політики України оновило вміст бейбі-боксу. Тепер до «пакунку малюка» додали товари, які мають попит серед молодих батьків, наприклад багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Водночас зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають. Окрім того, додана книжка «Від народження до року», яку розробили партнери міністерства – ЮНІСЕФ. Це практичний порадник для всіх батьків новонароджених.

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Теги: Волинь, Пакунок малюка, програма
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