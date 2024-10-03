Україна закликає трибунал у Гаазі зобов'язати росію демонтувати Керченський міст





Про це пише



“Трибунал повинен зобов'язати Росію демонтувати та прибрати так званий «Керченський міст». Демонтаж мосту є єдиним способом відновити прохід для суден усіх країн, які використовували протоку в минулому, і суден, які будуть використовувати протоку в майбутньому”, – йдеться у завершальному виступі заступниці Агента України Оксани Золотарьової на усних слуханнях в Арбітражному трибуналі.



Вона наголосила, що Росія побудувала цей міст незаконно, отже має його прибрати. Таким чином буде забезпечено прохід через Керченську протоку, відповідно до міжнародного права.



“Росія повинна зробити це, відповідно до інших зобов'язань UNCLOS щодо захисту морського навколишнього середовища та підводної культурної спадщини”, – йшлося у виступі



Також українська сторона підкреслює – недостатньо сказати Росії, що вона порушує міжнародне право. Натомість необхідно примусити Росію надати гарантії, що вона не повторить своїх порушень у майбутньому.



Слухання у справі триватимуть у Гаазі до 5 жовтня 2024 та є конфіденційними для громадськості, за винятком вступного та заключного виступів агентів сторін у судовій справі.

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