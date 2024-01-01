В окупованому Енергодарі підірвали машину із «начальником фізичної охорони» ЗАЕС

Андрій Короткий — «начальник фізичної охорони» захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції.



Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, пише



Короткого називають колаборантом, який причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.



«Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією», — йдеться в повідомленні ГУР.



Йому також закидають участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодара, організацію заходів для підтримки російської окупаційної армії. Окрім того, як член партії «Єдина росія», він очолював в Енергодарі «раду депутатів», пише ГУР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував— «начальник фізичної охорони» захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції.Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, пише Громадське Короткого називають колаборантом, який причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.«Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією», — йдеться в повідомленні ГУР.Йому також закидають участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодара, організацію заходів для підтримки російської окупаційної армії. Окрім того, як член партії «Єдина росія», він очолював в Енергодарі «раду депутатів», пише ГУР.

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