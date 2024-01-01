55-річний волинянин закликав в хату 11-річну дівчинку та вчинив щодо неї сексуальне насильство

55-річний волинянин закликав в хату 11-річну дівчинку та вчинив щодо неї сексуальне насильство
Волинянина, підозрюваного у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 55-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширщини повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 153 КК України).

За даними слідства, в один із днів вересня 2024 року чоловік закликав до себе в хату 11-річну дівчинку та вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 153 КК України, вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

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Теги: волинянин, сексуальне насильство
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