55-річний волинянин закликав в хату 11-річну дівчинку та вчинив щодо неї сексуальне насильство

Волинянина, підозрюваного у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 55-річному жителю одного із сіл Камінь-Каширщини повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 153 КК України).За даними слідства, в один із днів вересня 2024 року чоловік закликав до себе в хату 11-річну дівчинку та вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування: Камінь-Каширський РВП ГУНП в області.Довідково: згідно із санкцією ч.4 ст. 153 КК України, вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.