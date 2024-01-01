На понад 40 тисяч гривень шахраї ошукали волинян минулої доби

На понад 40 тисяч гривень шахраї ошукали волинян: поліція закликає громадян бути обачними.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Минулої доби до поліції із заявами про шахрайства звернулося п’ятеро волинян. Усі вони зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України.Аферисти видурювали гроші у різний спосіб, зокрема, під приводом захисту банківської картки від шахраїв; покращення якості мобільного зв’язку; лікування дитини, яка потрапила у ДТП, тощо.– нікому не повідомляйте конфіденційні дані своїх банківських карток та рахунків;– не переходьте за посиланнями для нібито надання допомоги, які надсилають вам невідомі абоненти;– перевіряйте прохання про допомогу на достовірність;– якщо приходять повідомлення від ваших друзів чи знайомих щодо позики грошей, – зателефонуйте їм та переконайтеся, що саме вони потребують вашої допомоги.Якщо ж ви постраждали від шахрайства – повідомте про це на лінію поліції 102. За таким фактом, після перевірки відомості будуть зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.