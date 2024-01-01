У Луцьку відбудеться прем’єра вистави-дослідження «ПЧІЛКА»

В мистецькому просторі «Ангар» відбудеться прем'єра моновистави «ПЧІЛКА», що стане однією з двох головних прем'єр осені для театру «Гармидер».Дійство проведуть у неділю, 6 жовтня. Початок — о 18:00.Основна мета вистави — вшанувати постать, якій цьогоріч виповнилося 175 років від дня народження, а також показати її не лише як матір Лесі Українки, а і як багатогранну особистість, зазначають творці вистави.«Нам важливо показати всі сторони її багатогранної особистості: громадської діячки, яка лишалася українською людиною, попри царський режим, яка проживала моменти звичайної людської слабкості, яка вміла мобілізувати сили, яка знала, як бути красивою, яка відчувала, яких дітей дала світу, і яка поспішала встигнути лишити нам все те, на що ми, її сучасники, можемо сьогодні сміливо спиратися, продовжуючи опір імперському режиму», — кажуть організатори.«ПЧІЛКА» — це моновистава, головну і єдину роль в якій виконуватиме акторка театруНад створенням вистави працювала режисерка та сценаристка. Важливою частиною підготовки стало дослідження спадщини Олени Пчілки, зокрема, через вивчення спогадів, листів та її творів, багато з яких ще не було опубліковано. Також команда провела інтерв’ю з науковцями Волинського національного університету, які цього року завершують роботу над 12-томником праць Олени Пчілки.Сценографія та костюми були створені за підтримки Волинського краєзнавчого музею та Садиби Косачів. До творення музичного оформлення вистави долучився саунд-дизайнер, а музику виконуватимуть студентки Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.Особлива увага була приділена вбранню акторки: тканину для них надала компанія «Едельвіка». За створення костюмів відповідала майстриня, а прикраса, знаменитий чокер Пчілки з ромбами, була виготовлена майстринеюВиставу реалізують за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці з Волинським національним університетом імені Лесі Українки.