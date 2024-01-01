У Луцьку відбудеться прем’єра вистави-дослідження «ПЧІЛКА»
Сьогодні, 13:15
В мистецькому просторі «Ангар» відбудеться прем'єра моновистави «ПЧІЛКА», що стане однією з двох головних прем'єр осені для театру «Гармидер».
Дійство проведуть у неділю, 6 жовтня. Початок — о 18:00.
Основна мета вистави — вшанувати постать Олени Пчілки, якій цьогоріч виповнилося 175 років від дня народження, а також показати її не лише як матір Лесі Українки, а і як багатогранну особистість, зазначають творці вистави.
«Нам важливо показати всі сторони її багатогранної особистості: громадської діячки, яка лишалася українською людиною, попри царський режим, яка проживала моменти звичайної людської слабкості, яка вміла мобілізувати сили, яка знала, як бути красивою, яка відчувала, яких дітей дала світу, і яка поспішала встигнути лишити нам все те, на що ми, її сучасники, можемо сьогодні сміливо спиратися, продовжуючи опір імперському режиму», — кажуть організатори.
«ПЧІЛКА» — це моновистава, головну і єдину роль в якій виконуватиме акторка театру Наталка Шепель.
Над створенням вистави працювала режисерка та сценаристка Руслана Порицька. Важливою частиною підготовки стало дослідження спадщини Олени Пчілки, зокрема, через вивчення спогадів, листів та її творів, багато з яких ще не було опубліковано. Також команда провела інтерв’ю з науковцями Волинського національного університету, які цього року завершують роботу над 12-томником праць Олени Пчілки.
Сценографія та костюми були створені за підтримки Волинського краєзнавчого музею та Садиби Косачів. До творення музичного оформлення вистави долучився саунд-дизайнер Євген Манн, а музику виконуватимуть студентки Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.
Особлива увага була приділена вбранню акторки: тканину для них надала компанія «Едельвіка». За створення костюмів відповідала майстриня Юлія Федосеєва, а прикраса, знаменитий чокер Пчілки з ромбами, була виготовлена майстринею Анною Циплюк.
Виставу реалізують за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці з Волинським національним університетом імені Лесі Українки.
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Дійство проведуть у неділю, 6 жовтня. Початок — о 18:00.
Основна мета вистави — вшанувати постать Олени Пчілки, якій цьогоріч виповнилося 175 років від дня народження, а також показати її не лише як матір Лесі Українки, а і як багатогранну особистість, зазначають творці вистави.
«Нам важливо показати всі сторони її багатогранної особистості: громадської діячки, яка лишалася українською людиною, попри царський режим, яка проживала моменти звичайної людської слабкості, яка вміла мобілізувати сили, яка знала, як бути красивою, яка відчувала, яких дітей дала світу, і яка поспішала встигнути лишити нам все те, на що ми, її сучасники, можемо сьогодні сміливо спиратися, продовжуючи опір імперському режиму», — кажуть організатори.
«ПЧІЛКА» — це моновистава, головну і єдину роль в якій виконуватиме акторка театру Наталка Шепель.
Над створенням вистави працювала режисерка та сценаристка Руслана Порицька. Важливою частиною підготовки стало дослідження спадщини Олени Пчілки, зокрема, через вивчення спогадів, листів та її творів, багато з яких ще не було опубліковано. Також команда провела інтерв’ю з науковцями Волинського національного університету, які цього року завершують роботу над 12-томником праць Олени Пчілки.
Сценографія та костюми були створені за підтримки Волинського краєзнавчого музею та Садиби Косачів. До творення музичного оформлення вистави долучився саунд-дизайнер Євген Манн, а музику виконуватимуть студентки Волинського коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського.
Особлива увага була приділена вбранню акторки: тканину для них надала компанія «Едельвіка». За створення костюмів відповідала майстриня Юлія Федосеєва, а прикраса, знаменитий чокер Пчілки з ромбами, була виготовлена майстринею Анною Циплюк.
Виставу реалізують за підтримки Українського культурного фонду та у співпраці з Волинським національним університетом імені Лесі Українки.
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