«Молитва за Україну»: у Музеї волинської ікони презентували нову виставку

«Молитва за Україну»: у Музеї волинської ікони презентували нову виставку
У Музеї волинської ікони презентували виставку "Молитва за Україну". Ключовим образом у виставці став образ жінки, матері, дружини, сестри, доньки, самої України.

Подивитися на картини можна впродовж жовтня, далі експозицію презентуватимуть закордоном, розповіла Суспільному керівниця музею Тетяна Єлісеєва.

З її слів, перед тим, як потрапити до Луцька проєкт представили у Києво-Печерській Лаврі та Верховній Раді України.

До створення проєкту долучилися 23 українських художників із дванадцяти міст України. Це — Володимир Козюк (Вінниця), Олександр Охапкін (Олександрія), Іван Шишман та Злата Шишман (Ізмаїл), Анна Башликова та Валерій Шматько (Харків), Валерія Кузьменко та Євгенія Божко (Одеса), Віктор Чепінець (Хуст), Владислав Задворський (Ірпінь), Володимир Семчук (Івано-Франківськ) та Євген Піскунов (Київ).

На виставці представлені 43 картини.

"Свої роботи художники писали під час війни, під атаками бомб і безпілотників, вони пережили втрати рідних, своїх домівок. У своїх роботах вони зобразили міста, які найбільше постраждали від війни", — розповів автор ідеї та організатор мистецького проєкту, народний художник України Володимир Козюк.
«Молитва за Україну»: у Музеї волинської ікони презентували нову виставку

У музеї також можна буде придбати каталог виставки, кошти від продажу якого будуть направлені на допомогу ЗСУ.
«Молитва за Україну»: у Музеї волинської ікони презентували нову виставку

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Теги: виставка, Луцьк
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