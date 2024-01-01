До кінця року в Україні планують мобілізувати ще 200 тисяч людей, — Sunday Times

До кінця року в Україні планують мобілізувати ще 200 тисяч людей, — Sunday Times
До кінця 2024 року в Україні планують мобілізувати до війська ще 200 тисяч людей. Раніше у Верховній Раді казали, що загалом за рік призвати прагнуть 120 тисяч.

Про це пише видання Sunday Times із посиланням на народного депутата і секретаря Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, повідомляє Громадське.

Також журналісти видання поспілкувалися з одним зі службовців ТЦК В Одесі. Той розповів, що його відомство не мобілізує «навіть 20 відсотків від необхідного», а «Одеська область — одна з найгірших у списку».

За його словами, в деякі дні в місті роздавали понад 100 повісток, але на них відгукнулася лише невелика кількість чоловіків. А інколи багато з тих, хто зголошується пройти медогляд, мають проблеми зі здоров'ям, які роблять їх непридатними, — наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ.

Службовець ТЦК закликав до аудиту процесу призову в Україні на чолі з НАТО. Частину грошей, які надають союзники, на його думку, треба витратити на підвищення зарплат солдатам.

«Але якщо нічого не зміниться, ми так і застрягнемо в цій патовій ситуації», — цитують його слова журналісти.

Зазначимо, незадовго після того, як закон про мобілізацію став чинним, президент Володимир Зеленський казав, що мобілізація в Україні зросла. А заступник голови парламентського Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції Руслан Горбенко розповідав, що загалом цьогоріч удасться мобілізувати 120 тисяч людей.

Тим часом депутат Костенко нещодавно заявляв, що рівень мобілізації знизився після кількох місяців дії закону. Тому він вважає, що треба вживати «радикальних» заходів — наприклад, знижувати призовний вік.

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Теги: Росія, Україна, війна
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