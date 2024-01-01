Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Кабінет Міністрів України змінив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації, скоротивши його до семи-десяти діб залежно від місця проживання.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 1 жовтня 2024 року № 1134, пише Українська правда.

Кабмін ухвалив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період, скоротивши терміни явки громадян до територіальних центрів комплектування.

Раніше законодавство визначало, що військовозобов’язані та резервісти повинні з’явитися до ТЦК "не раніше 14 дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Нові правила скорочують цей термін.

"З населеного пункту, що є адміністративним центром області, визначається протягом семи діб, а з інших населених пунктів – протягом десяти діб", - зазначається в дописі.

Кабінет Міністрів на засіданні 9 липня упорядкував механізм централізованого друку та надсилання повісток військовозобов'язаним поштою.

У разі формування такої повістки керівник ТЦК та СП або його відділу має накласти кваліфікований електронний підпис у день її формування.

З 17 липня представники ТЦК та СП матимуть право надсилати громадянам повістки поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу місця проживання або реєстрації.

Кабінет міністрів на засіданні 24 вересня виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на централізований друк повісток. Згідно з пояснювальною запискою Міністерства економіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.

Повістки, які розсилатимуть "Укрпоштою", матимуть вигляд звичайного рекомендованого листа. Їхня розсилка не відрізнятиметься від розсилки судових документів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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