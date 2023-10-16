Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку триває заповнення внутрішньобудинкових мереж





Про це в коментарі Антон Безносиков.



Наразі в місті є багатоповерхівки, де процес заповнення внутрішніх мереж ще не розпочався. Це пов'язано із ремонтними роботами. Йдеться про будинок на вулиці Гірній, 2 і Володимирській, 99. Ще декілька багатоповерхівок на проспекті Волі не розпочали заповнювати систему через заміну тепломереж на нові.



"Попередньо було погодженого графік заповнення внутрішньобудинкових мереж управителями будинків. Усі ці роботи будуть завершені вчасно, до початку опалювального сезону", — зазначив речник.



Зі слів Антона Безносикова, подавати тепло у навчальні заклади, лікарні та будинки лучан комунальники зможуть розпочати після того, як відповідне рішення ухвалять члени виконкому. Точної дати старту опалювального сезону в місті речник не називає.



"Будемо чекати температурних режимів, коли впродовж трьох діб температура повітря буде менша від +8 градусів — це є підставою для початку опалювального сезону", — сказав Антон Безносиков.

Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" подає тепло у 758 будинків і обслуговує 55 тисяч абонентів. У місті діють 43 котельні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 4 жовтня у Луцьку триває процес заповнення внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків, який стартував із 23 вересня.Про це в коментарі Суспільному розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло"Наразі в місті є багатоповерхівки, де процес заповнення внутрішніх мереж ще не розпочався. Це пов'язано із ремонтними роботами. Йдеться про будинок на вулиці Гірній, 2 і Володимирській, 99. Ще декілька багатоповерхівок на проспекті Волі не розпочали заповнювати систему через заміну тепломереж на нові."Попередньо було погодженого графік заповнення внутрішньобудинкових мереж управителями будинків. Усі ці роботи будуть завершені вчасно, до початку опалювального сезону", — зазначив речник.Зі слів Антона Безносикова, подавати тепло у навчальні заклади, лікарні та будинки лучан комунальники зможуть розпочати після того, як відповідне рішення ухвалять члени виконкому. Точної дати старту опалювального сезону в місті речник не називає."Будемо чекати температурних режимів, коли впродовж трьох діб температура повітря буде менша від +8 градусів — це є підставою для початку опалювального сезону", — сказав Антон Безносиков.Довідково: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" подає тепло у 758 будинків і обслуговує 55 тисяч абонентів. У місті діють 43 котельні.

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