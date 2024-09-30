На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан

Олександр Крижан.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Крижан Олександр Петрович, 22.10.1968 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення гранатометного взводу 1 механізованого батальйону.



Сержант Крижан Олександр Петрович загинув 30.09.2024 року на Курському напрямку російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Курському напрямку загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова Луцька"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Крижан Олександр Петрович, 22.10.1968 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення гранатометного взводу 1 механізованого батальйону.Сержант Крижан Олександр Петрович загинув 30.09.2024 року на Курському напрямку російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію