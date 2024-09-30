На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан

На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан
На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"На жаль, маємо ще одну втрату.

Лучанин Крижан Олександр Петрович, 22.10.1968 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення гранатометного взводу 1 механізованого батальйону.

Сержант Крижан Олександр Петрович загинув 30.09.2024 року на Курському напрямку російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан
Сьогодні, 16:00
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Сьогодні, 15:40
Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку триває заповнення внутрішньобудинкових мереж
Сьогодні, 15:10
До кінця року в Україні планують мобілізувати ще 200 тисяч людей, — Sunday Times
Сьогодні, 14:44
«Молитва за Україну»: у Музеї волинської ікони презентували нову виставку
Сьогодні, 14:09
Схожі новини
В бою за незалежність України загинув Герой з Волині Петро Грисюк В бою за незалежність України загинув Герой з Волині Петро Грисюк
Сьогодні, 13:32
Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук Захищаючи Україну, поліг Герой з Волині Олег Ющук
03 жовтень, 17:16
Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського Боєць з Волині отримав нагороду від Сирського
03 жовтень, 15:42
У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін У Курській області загинув Герой з Волині Іван Петрунін
03 жовтень, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Курському напрямку загинув Герой з Луцька Олександр Крижан
Сьогодні, 16:00
 0
Уряд скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Сьогодні, 15:40
 0
Підготовка до опалювального сезону: у Луцьку триває заповнення внутрішньобудинкових мереж
Сьогодні, 15:10
 0
До кінця року в Україні планують мобілізувати ще 200 тисяч людей, — Sunday Times
Сьогодні, 14:44
 0
«Молитва за Україну»: у Музеї волинської ікони презентували нову виставку
Сьогодні, 14:09
 0
Медіа
відео
1/8